Moreno pide velar por la seguridad de los desalojados y afirma que la borrasca "todavía no ha terminado"

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado que no se baje la guardia ante las continuas lluvias que azotan la comunidad andaluza en los últimos días y ha alertado de que la situación de emergencia "todavía no ha terminado", ya que se prolongará, en principio, hasta el martes de esta próxima semana. Además, ha recalcado que en estos momentos lo más importante es velar por la seguridad y la vida de las personas afectadas por la borrasca.

"No podemos ni debemos confiarnos nunca. El agua nos ha dado lecciones a lo largo de muchos años de que puede ser traicionera, de que puede ser imprevisible y que todavía nos quedan fenómenos importantes en algunos puntos de la geografía andaluza en los próximos días y previsiblemente también en el martes", ha aseverado el presidente en una rueda de prensa concedida en Córdoba, donde ha detallado que a las 21,00 horas de este viernes, el río Guadalquivir llegó a su umbral máximo con 5,90 metros, un nivel rojo que "implica una situación hidrográfica muy peligrosa", según le ha precisado la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Asimismo, ha explicado que el dispositivo que se ha montado por parte del conjunto de administraciones liderado por la Junta de Andalucía va a seguir en marzo, para solventar todas las incidencias registradas tras el temporal. "Hasta el último minuto vamos a seguir hasta que la situación no esté lo suficientemente garantizada en términos de seguridad para el conjunto de los ciudadanos", ha asegurado Moreno.

En este sentido, el dirigente autonómico ha detallado que Andalucía continúa todavía en una situación de emergencia, a la que ha calificado de "preocupante" y ha precisado que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "a lo largo de este sábado al lunes, pueden caer en torno a 200 litros por metro cuadrado", especialmente en la zona de la Sierra de Cádiz, Sierra de Málaga, Campo de Gibraltar, zonas que "ya de por sí están muy castigadas y que pueden todavía empeorar su situación con estas lluvias".

Además, Moreno ha señalado que se prevén "pérdidas millonarias" por las múltiples incidencias que está registrando la región andaluza, aunque ha apuntado que "una vez pase este frente", se hará una cuantificación de los daños. Por otro lado, ha trasladado al conjunto de las administraciones la importancia de evitar de haya pérdidas de vida humana "que es lo que marca toda actuación de todos los servicios" e "intentar evitar también la pérdida de bienes tan importantes para una persona como son sus propias casas".

"También tendremos que empezar a pensar para la semana en cómo ayudamos a todas esas personas, que algunas van a tardar en volver a sus casas, y que tenemos que asistirlas para que sigan teniendo una zona donde vivir, para que puedan seguir desarrollando su vida", así como pensar en "cómo podemos recuperar la normalidad en la red diaria y en nuestro sistema productivo", ha manifestado Moreno, quien ha concluido que a partir de la semana que viene, "cuando amaine todo, volveremos, haremos un balance de daños y empezaremos a trabajar para ayudar".