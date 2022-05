Moreno rechaza "coaliciones de líos" y apela a la "mayoría no radical y que no chilla" para gobernar en solitario

Ve posible gobernar en solitario si se acerca a los 50 diputados y suma más que todas las candidaturas de izquierda

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha insistido este martes en que se va a volcar durante la campaña electoral por los comicios del 19 de junio para lograr una amplia mayoría que le permita gobernar en solitario y ha querido dejar claro su rechazo a "coaliciones de líos" que impidan la gobernabilidad en esta comunidad.

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en el ciclo de encuentros informativos que organiza Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol con los aspirantes a la Presidencia de la Junta de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio.

"No quiero coaliciones de líos, sino que Andalucía necesita un gobierno sólido y viable", ha indicado Moreno, quien ha recalcado que

aspira a lograr una "mayoría amplia" porque quiere gobernar en solitario y que para ello apela a todos los votantes, especialmente a esa mayoría de andaluces que están en el ámbito de la "serenidad, que son serenos, tolerantes, abiertos, plurales, diversos, la mayoría que no chilla y no es radical" y que cree que la gran vía y el gran espacio del centro es probablemente "el mas productivo para todos".

Asimismo, ha querido dejar claro que para un presidente lo primero tiene que ser Andalucía, por encima de su partido. "El que quiera entrar en el Gobierno tiene que entender que el interés de Andalucía tiene que estar por encima del partido y el que no lo haga, no tiene cabida en el Gobierno andaluz", ha sentenciado.

Moreno ha defendido que todo el mundo cabe en el proyecto que representa el PP, incluso aquellos votantes del PSOE-A que están decepcionados con su partido porque ven que ya no tiene "autonomía" y que la directrices vienen impuestas desde Ferraz.

"Apelo a que se sumen a este gran proyecto amplio, transformador, y de una mayoría constructiva y serena", según ha expresado el presidente, apuntando que va a trabajar todos los días de la campaña, que se inicia este viernes, para conseguir la mayoría "mas amplia posible que me permita gobernar y tomar decisiones en solitario en beneficio de todos los andaluces".

Ha reconocido que el "sueño" de contar con una mayoría absoluta "no es posible ni probable" y ha dicho que todo lo que sea acercarse a la cifra de 50 escaños y sumar más que todos los partidos de la izquierda le posibilitaría "gobernar en solitario".

En cuanto a la posibilidad de que tuviera que contar con Vox para conformar Gobierno, el presidente se ha limitado a señalar que él entiende que ese partido esté en una posición de querer trasladar que va a ser "determinante" para la conformación del Ejecutivo.

Ha aludido a la falta de autonomía de Vox Andalucía, por cuanto es su líder nacional, Santiago Abascal, el que lanza mensajes como el relativo a la intención de Vox de entrar en el Ejecutivo autonómico si tuviera que alcanzar un pacto con el PP-A. "Ahí empezamos mal", ha dicho Moreno sobre la falta de autonomía de Vox Andalucía, y ha querido dejar claro que a él nadie le va a decir ni con quien pacta o no ni qué decisiones toma.

Ha defendido que la única formación política que afronta con autonomía estas elecciones es el PP: "Curioso, quien me lo iba a decir a mí hace años".

ABSTENCIÓN DE POR ANDALUCÍA

Sobre el hecho de que la candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, haya abierto la posibilidad a una abstención ante una investidura de Juanma Moreno como presidente tras las elecciones para frenar la influencia de Vox, ha señalado que no se lo cree y que en ese mensaje sólo ve una

"estrategia política" de una coalición de izquierdas que ve que está teniendo una "fuga" de votantes hacia el PP.

"Hay muchos votantes de centro izquierda y progresistas que han entendido que su opción política no es viable en estas elecciones", según Moreno, quien ha indicado que esos votantes, en cambio, sí ven en él la única opción de gobierno y por eso quieren "prestarle" su voto para "reforzar su opción". Ha insistido en que la mayoría de ciudadanos es consciente de que el "voto útil" es al PP-A.

En cuanto al hecho de que hace unos días dejara la puerta abierta a una repetición de elecciones si tras los comicios del 19 de junio no fuera posible constituir un gobierno estable y viable, Moreno ha indicado que una repetición electoral es un escenario "no deseable porque no nos daría tiempo a hacer presupuestos en tiempo y forma", supondría, más gasto para el erario público y un "fracaso" en sí de los comicios de junio.

Por ello, ha recalcado que del 19 de junio tiene que salir un gobierno viable, pero ha advertido de que él no se va a prestar nunca a una "componenda" y que sus límites es el Estatuto de Autonomía. Moreno ha confiado en que, si todo va bien tras el 19 de junio, el nuevo Gobierno podría estar constituido en la "tercera semana julio" y a partir de agosto se empezaría a trabajar desde todas las consejerías en los presupuestos de la comunidad para 2023.

Moreno se ha mostrado prudente ante los sondeos --que dan un importante aumento al PP-A en votos y escaños-- porque se ha demostrado en varias ocasiones que se "equivocan y bastante". No obstante, sí reflejan que existe una tendencia de que los ciudadanos perciben que hay una sola opción presidencial, la que representa el PP-A. Ha apelado a la prudencia y a que nadie se relaje en las filas de su partido.