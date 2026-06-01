Moreno recuerda a Rocío Jurado cuando se cumplen 20 años de la muerte de un "mito", una "artista única e inolvidable"

Archivo - Homenaje a Rocío Jurado. A 28 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dedicado este lunes un recuerdo a la cantante Rocío Jurado cuando se cumplen 20 años del fallecimiento de "la más grande", una "artista única e inolvidable" y "un mito".

Así se ha referido a la cantante, natural de Chipiona (Cádiz), el presidente andaluz en funciones en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo del vigésimo aniversario de la muerte de Rocío Jurado, que se produjo el 1 de junio de 2006.

Juanma Moreno ha reivindicado a la artista chipionera como a "un mito" y una "artista única e inolvidable que dejó grabada su prodigiosa voz en la historia de la copla y el mundo de la canción".

"Andalucía está orgullosa de ella y la recuerda con cariño", ha añadido el actual presidente de la Junta para finalizar su comentario, que ha compartido desde su cuenta en la misma red social el consejero andaluz de la Presidencia en funciones, Antonio Sanz.

El 'tuit' de Juanma Moreno viene acompañado además de un vídeo en el que se puede ver a Rocío Jurado interpretando un fragmento de una de sus más célebres canciones, 'Como una ola'.

La Junta de Andalucía concedió en el año 1986 una de sus medallas de Andalucía a Rocío Jurado Mohedano "por su extraordinaria contribución al mundo y arte de la canción andaluza", según se podía leer en el decreto de concesión de dicha distinción, que firmó el por entonces presidente del Gobierno andaluz, José Rodríguez de la Borbolla.