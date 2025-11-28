Moreno retrata a un PSOE-A "desnortado" con la ausencia "clamorosa" de Montero: "Sólo fango y radicalidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegando al hemiciclo del Parlamento andaluz al comienzo de la segunda y última jornada del Debate sobre el Estado de La Comunidad. A 28 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). El presid- María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este viernes que el PSOE-A se ha mostrado en el Debate sobre el estado de la comunidad que se ha desarrollado en el Parlamento como un partido "desnortado" y "radicalizado", con algo que es "clamoroso" como es la "ausencia" de su secretaria general y candidata a la Presidencia andaluza, María Jesús Montero, de la realidad de esta tierra.

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención de cierre en el Debate sobre el estado de la comunidad, desarrollado este jueves y viernes en el Parlamento. Ha intervenido tras el turno del portavoz del PP-A, Toni Martín.

Al arranque de su intervención, Moreno ha afeado a la portavoz del grupo del PSOE-A, María Márquez, que no estuviera presente en el salón de plenos durante este cierre del debate para escuchar sus palabras y las del portavoz del PP-A: "Parece que no le interesa nada".

Ha indicado que en el debate no están presentes ni María Jesús Montero, "que ni está ni se le espera", ni la "sustituta", en referencia a Márquez.

Pasados unos 19 minutos de la intervención de Moreno, la portavoz del PSOE-A ha entrado en el salón de plenos, junto a la portavoz adjunta, Ángeles Férriz, y ambas han recibido un aplauso tanto del presidente como de la bancada del PP-A. "Ahora le hago un resumen", le ha trasladado Moreno.

Previamente a este momento distendido, el presidente había expresado que al PSOE-A "no le interesa el debate del estado a la comunidad porque no tiene nada que aportar" ni ha planteado ni una "sola iniciativa para los andaluces", sino que sólo ha venido a "embarrar, a radicalizar y a tumbar el debate": "No le interesa otra cosa".

Ha señalado que el PSOE-A se dedicó ayer a "embarrar", mostrándose como un partido "radicalizado, perdido y desorientado", mientras que Montero, con su ausencia en el debate, demuestra "la clara incompatibilidad" que hay entre ser vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia de la Junta.

Sobre la ausencia de Montero, ha insistido en que sólo viene a Andalucía los "fines de semana": "Es un desprecio Andalucía, que se merece un mínimo de atención". Ha planteado cómo va a venir a esta tierra a intentar "seducir e ilusionar" a los andaluces cuando está más preocupada por los "escándalos de corrupción" del PSOE y no es capaz de presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Frente a ello, según Moreno, el PP-A ha demostrado en este debate que es un partido "conectado con la realidad de nuestra tierra" y que "escucha, dialoga y apoya todas las iniciativas que son positivas para Andalucía", una actitud que "contrasta" con la de los partidos de la oposición.

Ha querido dejar claro que él está dispuesto siempre a integrar "las buenas ideas" a la agenda andaluza, "vengan de donde vengan". Ha lamentado que no haya sido posible con el PSOE-A, que ha venido preocupado "por cumplir el manual ideológico y las órdenes de Madrid, de Ferraz y de Moncloa" y "todo lo demás ya no les importaba", algo que ha hecho "extensido" a los demás grupos de la oposición.

Para Moreno, el problema que existe en el grupo del PSOE-A es que "no hay mando ni liderazgo" y se dedica a hacer una oposición completamente "errática, gris, triste y sola y exclusivamente centrada en una crítica mordaz y en el fango". "No hay más, no hay ninguna iniciativa ni ninguna propuesta, nada", ha dicho.

"No vienen a construir, sino que vienen a destruir, y eso me parece un mal camino para este Parlamento y, por supuesto, para la situación también de Andalucía", ha añadido el presidente.

Ha insistido en que su gobierno y el PP-A no se van a cansar de "tender la mano" a la oposición y de pedir "diálogo, mesura y sensatez en favor de los andaluces".