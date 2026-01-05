Moreno ruega "mucho cuidado con escorrentías y nivel de cauces" aunque se está "recuperando la normalidad" en Andalucía

Crecida del río a su paso por San Roque, en la provincia de Cádiz, debido a las lluvias provocadas por la borrasca Francis - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este lunes por la mañana un llamamiento a tener "mucho cuidado con las escorrentías y el nivel de los cauces" en la comunidad autónoma, aunque "poco a poco" se esté "recuperando la normalidad" en la región tras los incidentes provocados por el paso de la borrasca 'Francis' este pasado fin de semana.

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha confirmado que los vecinos de las viviendas que fueron desalojadas este pasado domingo en la provincia de Cádiz por el paso de la citada borrasca "pueden volver a sus casas".

"Poco a poco vamos recuperando la normalidad", ha valorado así Juanma Moreno, si bien ha incidido en hacer un llamamiento a tener "mucho cuidado con las escorrentías y el nivel de los cauces", y a mantener "la guardia alta".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado a primera hora de este lunes que se permite la vuelta de las familias que este pasado domingo tuvieron que ser desalojadas de 470 viviendas en la zona del pantano de Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, tras mejorar la situación sufrida este domingo con la crecida del río debido a la borrasca 'Francis', con inundaciones en municipios de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar como Jimena, San Roque o Los Barrios.

En una atención a medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en San Roque, el consejero de Emergencias ha destacado que el paso de la borrasca 'Francis' ha ocasionado 441 incidencias en la comunidad autónoma andaluza que han sido gestionadas desde la Agencia de Emergencias de Andalucía y el servicio 112, de las que la inmensa mayoría se han distribuido entre la provincia de Cádiz (220) y la de Málaga, donde se han contabilizado 216.