Moreno, seguro de que Málaga y Granada estarán el lunes en fase 1, pide transparencia a Sanidad

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este miércoles de que las provincias de Málaga y Granada estarán a partir del próximo lunes en la fase 1 de la desescalada, como las otras seis provincias andaluzas, y ha pedido al Gobierno que deje la "opacidad" y aplique criterios "transparentes" y comunes para todos el territorio español a la hora de tomas las decisiones sobre el paso a las distintas fases.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha explicado que la Junta está aún "puliendo al máximo" el informe que se remitirá en breve al Ministerio de Sanidad solicitando el pase a la fase 1 de Málaga y Granada y en el que se recogen "argumentos razonables y objetivos", tal y como demandó la autoridad sanitaria.

El presidente ha insistido en que no se entiende la decisión que adoptó el Gobierno de dejar en fase cero a esas dos provincias y, en cambio, permitir que sí pasaran de fase otras provincias de España o comunidades enteras que tienen una mayor incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes, como el caso de País Vasco, Navarra o La Rioja.

Moreno ha señalado que, a día de hoy, no tiene claros los criterios que ha aplicado el Gobierno central para tomar estas decisiones, algo que también han puesto de manifiesto presidentes de otras comunidades. En su opinión, es un problema y el Ejecutivo nacional hace un "flaco favor" si no tiene "criterios objetivos, transparentes y equiparables a todos los territorios". "Cuando hay opacidad, nos encontramos con una incertidumbre que no es nada buena", ha apuntado.

Para Moreno, la situación debería ser muy sencilla, "el que cumple, cumple y el que no cumple, no cumple" y, ante ello, el Gobierno central debería ser "franco y objetivo" y aplicar un "criterio común" para toda España, pero lo que estamos viendo es que hay una "excesiva opacidad" por parte del mando único que limita que el cambio de fases sea trasparente.

Preguntado sobre el hecho de que desde el Ministerio de Sanidad se haya insinuado que la propuesta inicial que mandó la Junta tenía "defectos de forma y contenido", el presidente ha indicado que eso es "absoluta y categóricamente falso" y que el ministerio "no debería jugar con ese tipo de cosas ni entrar en esa guerra", cuando el Ejecutivo andaluz ha cumplido en todo momento con diligencia y lealtad.

Moreno ha insistido en que lamenta el "daño reputacional" que se le puede ocasionar a dos importantes zonas económicas de Andalucía como son la Costa Tropical de Granada y la Costa del Sol de Málaga porque al mantenerlas en fase cero se proyecta una imagen de que no son zonas seguras en términos de salud, lo que tiene un importante impacto en la posible reactivación del turismo de cara a los meses de julio y agosto.

Respecto a si la Junta pedirá que a partir del 25 de mayo el conjunto de la comunidad pueda pasar a la fase 2, el presidente ha expresado su deseo de que toda la región pudiera avanzar al mismo ritmo, si bien ello va a depender de la evolución de los datos que si bien ahora son positivos en el conjunto del territorio, hay que ser prudentes porque el virus sigue entre nosotros y tiene que haber mucha responsabilidad por parte de la ciudadanía a la hora de cumplir las recomendaciones sanitarias.

Ha indicado que si los datos "van a mejor", se intentará ir lo mñas rápido posible en el proceso de desescalada, sobre todo, porque son muchos los sectores que necesitan arrancar su actividad. "Si se dan las condiciones epidemiológicas razonables, podremos pasar lo antes posibles, pero siempre pendientes de lo que el mando único nos mande·", ha dicho.