Moreno: "Todas mis decisiones estarán guiadas por el interés general de Andalucía. Todo lo demás no me importa nada"

GRANADA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este sábado que todas sus decisiones estarán "guiadas por el interés general de Andalucía" y que "todo lo demás" no le importa nada. "Yo estoy en Andalucía y sólo me importa Andalucía y los andaluces", ha apuntado.

Así se ha pronunciado Moreno en su discurso ante el plenario del 16 Congreso Autonómico del PP andaluz para exponer su candidatura a la reelección como presidente regional del partido.

Tras dejar claro ese mensaje, acto seguido, ha indicado que los tres partidos de la oposición en Andalucía, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, tienen la próxima semana, con motivo del debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, una "grandísima oportunidad para demostrar si su prioridad son los andaluces y para demostrar si están en la moderación o la radicalidad".

El miércoles, según ha agregado, tendrán que decir "sí o no" a cuestiones muy importantes: "Yo quiero escuchar y ver cómo la oposición le explica a los andaluces la semana que viene, el mes que viene y el año que viene" que le ha dicho no a 1.100 millones de euros más en la sanidad; a 600 millones de euros más para la educación y a 500 millones de euros más para dependencia, en referencia a las enmiendas a la totalidad que han presentando al texto presupuestario.

"Quiero escuchara la oposición por qué le dice que no al progreso, al bienestar y a la reconstrucción económica y social tras la peor pandemia que hemos vivido y después del trabajo que hemos hecho para presentar unos presupuestos del crecimiento y la reconstrucción", ha dicho Moreno.

Ha manifestado que a pesar de la posición de esos tres partidos, su Gobierno "no va a parar de intentar que haya un acuerdo de presupuestos porque el interés general de Andalucía está por encima de cualquier otro interés". A su juicio, los adversarios políticos están buscando "una excusa a la desesperada para decir no a los mejores presupuestos de la historia de Andalucía, y se agarran a lo que hagan falta porque no tienen el coraje de defender a Andalucía por encima de todo". Les ha reprochado de hecho que, en el pasado debate sobre el estado de la comunidad, votaran no a que Andalucía cuente un fondo transitorio de financiación o con el fondo Covid para 2022 .

Durante su discurso se ha referido al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, al señalar que le gustaría saber por qué "no tiene el coraje y el valor de exigir" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que es de Andalucía y lo que le corresponde.

Se ha mostrado convencido de que dentro de poco tendremos a un gran presidente de España, a Pablo Casado, y que él seguirá teniendo, como presidente de la Junta, la misma "determinación y exigencia que ahora tiene con Pedro Sánchez en defensa de los intereses de Andalucía". "Siempre los voy a defender gobierne quien gobierne", ha sentenciado Moreno, quien ha asegurado que el PP-A es el partido que "más y mejor defiende esta tierra".