Moreno urge a que las víctimas sepan "la verdad" del accidente de Adamuz: Después tocará "dirimir las responsabilidades"

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este miércoles la necesidad, a su juicio, de que las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas, y del que este 18 de febrero se cumple un mes, "sepan la verdad" de lo que sucedió, y ha advertido de que posteriormente llegará el momento de "dirimir las responsabilidades" correspondientes.

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta que se ha celebrado este miércoles en Adamuz al cumplirse un mes de dicho accidente, y a preguntas de los periodistas sobre la investigación de este siniestro.

Moreno ha indicado que, "como presidente del Gobierno de Andalucía", desde que sucedió el accidente ha "centrado" su "atención primordialmente en las víctimas". "Creo que ese era el objetivo fundamental que tiene" que tener "cualquier gobierno, y a lo largo de este mes hemos estado preocupados por ellas, por su situación en materia de salud", para quienes "estaban hospitalizados, y también en el seguimiento de sus cuidados en materia de salud mental a través de los distintos equipos de psicólogos" puestos a su disposición.

Dicho esto, el presidente de la Junta ha señalado que lo que le "piden las víctimas, y lo que nos pide la sociedad, es que sepamos la verdad", y esa es una reclamación que "nos han trasladado de una manera directa cada vez que he podido reunirme" con ellas, según ha abundado Juanma Moreno, quien, "en representación de la sociedad andaluza", ha apelado a que "sepamos la verdad lo antes posible", que "sepamos qué es lo que pasó" en dicho accidente.

En esa línea, ha señalado que le preocupa ahora "mucho más saber qué pasó de verdad, por qué los trenes descarrilaron, que la responsabilidad que viene" después, "porque eso también llegará", según ha apostillado.

El presidente de la Junta ha agregado que desde el Gobierno andaluz están "dando un tiempo prudencial para que la comisión que está investigando arroje luz a las sombras que ahora mismo tenemos" sobre el accidente, y ha advertido de que, "una vez que tengamos el conocimiento de qué sucedió exactamente, por qué descarriló aquel tren y por qué hemos tenido este grave accidente ferroviario", llegará "el momento de las responsabilidades".

"Entiendo que en cualquier acción pública hay responsabilidades, y esas responsabilidades se tendrán que dirimir en el momento que tengamos esa información", ha abundado el presidente, quien ha incidido en defender que "ahora mismo" le "preocupa mucho más, primero, el estado de las víctimas y saber qué ha pasado", que "después llegarán las responsabilidades", que "tendrán que llegar, imagino", ha apostillado para concluir.