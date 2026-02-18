Adamuz (Córdoba) recibirá la Medalla de Andalucía 2026 a los valores humanos por su reacción al accidente de tren

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (3i), posa en una foto junto al joven de 16 años, Julio Rodríguez (2i), que se significó en la ayuda y rescate de los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz. A 18 de febrero de 2026 en Adamuz, C - María José López - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía va a conceder este año 2026 la medalla de la comunidad a los valores humanos, la solidaridad y la concordia al conjunto del pueblo de Adamuz (Córdoba) por la reacción de sus vecinos al accidente de tren del que este miércoles se cumple un mes y en el que murieron 46 personas.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consejo de Gobierno ha celebrado este miércoles en Adamuz, coincidiendo con el primer mes que se cumple de dicho accidente del pasado 18 de enero.

Juanma Moreno ha defendido que los vecinos de Adamuz "han dado muestras más que de sobra para ser merecedores" de este reconocimiento, y "es de justicia" la concesión de dicha medalla que el Consejo de Gobierno concede con motivo del día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero.

"Es un reconocimiento muy simbólico, terriblemente simbólico, ante el ejemplo que dieron todos y cada uno de los habitantes de este pueblo", y responde a "una petición unánime de todos los andaluces", ha agregado el presidente de la Junta para justificar la concesión de esta medalla.

