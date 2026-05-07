Moreno ve "peligroso el juego" del Gobierno con las bases de EEUU, cuyo "cierre sería un drama" en las zonas

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'. A 7 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El candidato a la reelección com - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado muy "peligroso" que el Gobierno central se dedique a "jugar" con el asunto de las bases norteamericanas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) porque un "cierre" de las mismas podría tener "consecuencias graves en términos económicos" para las dos comarcas, así como "en términos de capacidad y solvencia defensiva ante posibles amenazas" para España.

Durante su participación en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en Sevilla, Moreno ha manifestado que es verdad que las relaciones entre la administración de EEUU y el Gobierno de España están en "el peor de los momentos de la historia reciente de nuestro país", lo que es "malo" porque existen relaciones comerciales y son países aliados tradicionales.

Para Moreno, independientemente del presidente de EEUU que haya en cada momento, tiene que haber "unas relaciones fluidas" con Estados Unidos y con su pueblo, y ha advertido de las "consecuencias" de la actitud que está manteniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la administración de Donald Trump.

Ha señalado que si mañana se cerrara alguna de las bases norteamericanas asentadas en Andalucía sería "un drama para esas comarcas porque tienen un impacto directo en el progreso y en el bienestar", de manera que se ha mostrado a favor de que sigan "los acuerdos vigentes".

"Esa colaboración y cooperación militar es fundamental para nuestros intereses estratégicos", ha añadido, apuntando que el impacto de esas bases "va mucho más allá incluso de lo económico".

Para Moreno, el Gobierno de Pedro Sánchez está dando "bandazos en política exterior" y está siendo "muy errática".

Sobre el acuerdo político sobre Gibraltar, que elimina la Verja, garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece un marco de cooperación fiscal, medioambiental y social, manteniendo intacta la posición española sobre la soberanía, Moreno ha señalado que le sorprende que no se lleve a las Cortes Generales para debatirlo, como sí va a ocurrir en Reino Unido.

Ha indicado que, por ejemplo, en un país descentralizado como es España, Andalucía tiene que aportar servicios esenciales, como puede ser en el ámbito sanitario, ya que los "gibraltareños tienen la posibilidad de ir a nuestros hospitales" o a los centros educativos.

"Nosotros tenemos que tener información para saber exactamente qué tenemos que hacer para mejorar", ha dicho Moreno, para quien el acuerdo es positivo porque hay más de 10.000 trabajadores españoles que todos los días cruzan esa verja para trabajar en Gibraltar.

Asimismo, ha puesto el acento en que Gibraltar "no puede ser un paraíso fiscal" y tienen que tienen que armonizarse la fiscalidad, tanto de Gibraltar como la del campo de Gibraltar. Lo que no puede ser, a su juicio, es que esa "frontera física se quite, pero no la fiscal".