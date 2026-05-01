Morillo (Vox) inicia la campaña en Jaén pidiendo "prioridad nacional" para los jiennenses

Benito Morillo en el acto de inicio de campaña - VOX
JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -
El cabeza de lista de Vox por Jaén al Parlamento andaluz, Benito Morillo, ha iniciado la campaña electoral en Jaén capital con una pegada de carteles y pidiendo "prioridad nacional" para los jiennenses.
El candidato jiennense ha traído a colación los pactos de Extremadura y Aragón porque "allí donde Vox ene fuerza, el PP se ve obligado a aceptar prioridad nacional". Morillo ha enfatizado que Jaén no necesita más "promesas incumplidas" del PP y del PSOE, sino "que se ponga por delante a los jiennenses en la sanidad, la dependencia, la vivienda, las ayudas, el empleo, el campo y las infraestructuras".
Asimismo, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que dice querer estabilidad, pero la entiende como que todo siga igual, los mismos problemas, las mismas listas de espera, el mismo olivar abandonado, los mismos jóvenes marchándose y los mismos pueblos vaciándose".
Por todo ello, ha señalado que el objetivo de su formación es "cambiar prioridades y políticas". "El 17 de mayo no se vota para evitar que vuelva el PSOE de Sánchez y Montero; lo que se vota es con cuánta fuerza entra Vox en el Parlamento para obligar a que Andalucia cambie".