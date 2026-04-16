Muere un ciclista tras ser atropellado por un camión en Otura (Granada)

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente en Otura.
Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente en Otura. - 112
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 16 abril 2026 14:27
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OTURA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Un ciclista ha fallecido este jueves en Otura (Granada) tras ser atropellado por un camión en la carretera GR-30, según ha informado el 112.

Un ciudadano ha llamado al teléfono 1-1-2 pasadas las 12,30 horas para informar del atropello y de que el herido presentaba lesiones de gravedad.

La sala coordinadora de emergencia activó inmediatamente al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado al 1-1-2 que el ciclista ha resultado fallecido en el lugar del suceso. Hasta el momento no han transcendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido esta incidencia.

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