Muere un ciclista tras ser atropellado por un camión en Otura (Granada)

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente en Otura. - 112

OTURA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Un ciclista ha fallecido este jueves en Otura (Granada) tras ser atropellado por un camión en la carretera GR-30, según ha informado el 112.

Un ciudadano ha llamado al teléfono 1-1-2 pasadas las 12,30 horas para informar del atropello y de que el herido presentaba lesiones de gravedad.

La sala coordinadora de emergencia activó inmediatamente al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado al 1-1-2 que el ciclista ha resultado fallecido en el lugar del suceso. Hasta el momento no han transcendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido esta incidencia.