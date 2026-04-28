Muere el conductor de un turismo tras una colisión con un camión en Fuente Obejuna (Córdoba)

Kilómetro 175 de la N-432 - 112 ANDALUCÍA

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha fallecido tras colisionar en la madrugada de este martes 28 de abril con un camión en la carretera N-432 a la altura de la localidad cordobesa de Fuente Obejuna, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 alertó minutos antes de las 04.30 horas al teléfono 112 de una colisión frontal entre un camión y un turismo a la altura del kilómetro 175 de la N-432.

El conductor del coche implicado se encontraba atrapado en su interior, por lo que hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Peñarroya, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras, además de servicios médicos del 061.

Según han confirmado fuentes sanitarias, el conductor del turismo ha resultado fallecido, sin que hayan trascendido más datos de filiación de esta persona.