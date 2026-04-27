Un muerto y un herido grave en un accidente de tráfico en El Castillo de las Guardas (Sevilla)

N-433 a su paso por El Castillo de las Guardas. - 112

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido grave en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla).

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 47 de la N-433 a las 15.45 horas, cuando el Teléfono 112 ha recibido varios avisos por una colisión entre un camión y un turismo.

La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, ya que en el turismo implicado había dos personas atrapadas.

Los dos ocupantes del coche han sido excarcelados por los Bomberos; uno de ellos, del que no han trascendido más datos, ha fallecido como consecuencia del siniestro y el otro, un varón de 32 años, ha resultado herido grave y ha sido evacuado en helicóptero al hospital Virgen Macarena de la capital hispalense.