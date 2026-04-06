Muere la conductora de un coche tras salirse de la autovía A-4, en Guarromán (Jaén)

Material de la Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha muerto este lunes en Guarromán (Jaén) después de que su coche se saliera de la A-4, según se ha informado desde el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios ciudadanos han llamado al citado teléfono a las 15,20 horas para avisar de que un turismo se había salido de la calzada en el kilómetro 280 de la autovía (sentido Madrid). Indicaban, además, que podía haber personas atrapadas en el interior.

El centro coordinador ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Los bomberos y los servicios sanitarios han confirmado que la conductora del vehículo ha resultado fallecida en este accidente de circulación.