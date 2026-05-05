Muere un joven de 19 años en una colisión entre un coche y un tractor en Añora (Córdoba)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en Añora. - GUARDIA CIVIL - Archivo

AÑORA (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

Un joven de 19 años ha fallecido en la tarde de este martes en un accidente de tráfico como consecuencia de una colisión entre un coche y un tractor en la carretera A-3177 a su paso por el término de la localidad cordobesa de Añora.

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar sobre las 17,00 horas en el kilómetro 5,8 de la citada vía, cuando el coche que conducía el joven y un tractor han chocado de manera frontolateral, por causas que ahora se investigan.

A la zona se han trasladado los agentes de la Guardia Civil, que han abierto las correspondientes diligencias de investigación, así como los facultativos sanitarios del 061, que han atendido al conductor del tractor, que ha resultado herido leve, mientras que el conductor del coche, el joven, ha fallecido.