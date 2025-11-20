Muere una menor de dos años tras caerle un muro en una azotea de Fuente Palmera (Córdoba)

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Una niña de dos años de edad ha muerto este jueves tras caerle encima un muro de una azotea en un edificio de la localidad cordobesa de Fuente Palmera, según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido a las 17,11 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de un familiar que alertaba del derrumbe de un muro de metro y medio en un edificio de dos plantas y que una menor de dos años de edad había quedado atrapada.

En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y también se ha avisado a Bomberos de La Carlota, aunque finalmente no han tenido que intervenir en el siniestro.

Según fuentes de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la víctima ha fallecido en el lugar del siniestro.