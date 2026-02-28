Muere un montañero tras sufrir una caída en un corredor de Jerez del Marquesado (Granada)

Sierra Nevada en Granada - 112 ANDALUCÍA

JEREZ DEL MARQUESADO (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este sábado tras sufrir una caída mientras realizaba montañismo en un corredor en Jerez del Marquesado (Granada).

Según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a las 13,20 horas se han recibido varias llamadas de socorro por un hombre que había sufrido una caída tras pisar una placa de hielo y estaba gravemente herido en la zona de Circo Alholí, en un corredor nevado.

Desde la sala coordinadora se ha alertado, de inmediato, a la Guardia Civil, que a su vez ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El Greim ha movilizado un helicóptero a la zona y ha localizado al afectado. Varias personas han realizado tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre, aunque "finalmente no ha sido posible salvar su vida y ha fallecido en el lugar".