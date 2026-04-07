Muere un motorista en una salida de vía junto al cementerio de Montoro (Córdoba)

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en Montoro (Córdoba) y en el que no se ha visto implicado ningún otro vehículo, al haberse tratado de una salida de vía del motorista, por causas todavía por determinar, que se ha producido a la salida del municipio montoreño, junto al cementerio.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Montoro, de la Guardia Civil y del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, quienes han precisado ha sido a las 7,30 horas cuando, en una llamada al 112, los servicios sanitarios, ya presentes en el lugar, solicitaban la presencia de la Guardia Civil, al entender que un motorista, que en ese momento estaba inconsciente en una cuneta, había sufrido un accidente de tráfico.

Poco después y como consecuencia de las heridas sufridas, el motorista ha fallecido, en el propio lugar del accidente, que ha tenido lugar en la carretera provincial C0-4107, hasta donde también se han desplazado agentes de la Policía Local de Montoro.