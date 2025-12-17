Mujeres profesionales del sector del aceite de oliva de Jaén se constituyen en red para mostrar su peso en el sector

Reunión para constuir la red de Mujeres del Olivar - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mujeres profesionales en el sector del aceite de oliva de Jaén han constituido la red Mujeres del Olivar para mostrar "su peso real en el sector".

La idea es que la red sea un foro para intercambiar experiencias y aunar esfuerzos con el objetivo de que también se cuente con su profesionalidad en los puestos de responsabilidad, y que estas mujeres, además, puedan ser referentes a nivel público no sólo para otras mujeres, sino también para sus compañeros hombres.

El impulso de esta iniciativa ha venido de la mano de la Subdelegación del Gobierno en Jaén que ha acogido ya dos encuentros que han servido para dar los primeros pasos de esta red que cuenta, entre sus portavoces, con Lola Sagra (Nobleza del Sur) y Maria del Carmen Barrios (secretaria de Nuestra Señora de Guadalupe de Úbeda), así como las portavoces Pilar Arias (Almazara Saturnino Arias) y Aurora Camacho (broker).

Desde Subdelegación se ha indicado que en un sector muy masculizado, mujeres responsables de almazaras privadas y cooperativas, agricultoras, expertas en promoción, corredoras de aceite, comercializadoras o ingenieras, entre otros perfiles, han secundado la iniciativa de "crear un grupo abierto de trabajo con el objetivo de romper el techo de cristal que también existe en el sector oleícola".

En este sentido, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha calificado como "muy positiva, a la vez que muy necesaria", la unión de estas profesionales, "con una experiencia y puntos de vista que vienen a fortalecer y engrandecer el sector en nuestra provincia".

Este proyecto pretende trasladar una visión del mundo del aceite de oliva, que conjugue las claves de mujer y de profesional de la industria oleícola. Asimismo pretende redescubrir muchas de las cuestiones que rodean este mundo que, "habitualmente desarrolladas, gestionadas o administradas por hombres, tienen alternativas que, desde un enfoque diferente, pueden o deben ser valoradas para dar pasos hacia adelante en un escenario ciertamente complejo, con excesiva resistencia a un cambio que, sin embargo, es admitido como realmente necesario".