El Museo Memoria de Andalucía prepara su tradicional día de puertas abiertas con motivo del 28F

Museo de Memoria de Andalucía - CAJAGRANADA FUNDACIÓN

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Memoria de Andalucía celebrará el Día de Andalucía con su tradicional jornada de puertas abiertas con motivo del 28F y una programación cultural para todos los públicos.

Se trata, según ha especificado en una nota de prensa CajaGranada Fundación en una nota de prensa, de "celebrar Andalucía a través del arte, la historia y, especialmente, la inclusión". La programación de actividades, de acceso gratuito, quiere invitar a granadinos y visitantes a "descubrir el legado andaluz desde perspectivas innovadoras y participativas".

Ubicado en el Centro Cultural CajaGranada, el Museo Memoria de Andalucía se distingue como el único espacio museístico de la comunidad autónoma dedicado íntegramente a la historia de la comunidad en su conjunto.

A través de sus cuatro salas permanentes --'Diversidad de paisajes', 'Tierra y ciudades', 'Modos de vida' y 'Arte y cultura'-- ofrece un recorrido por la evolución natural, social y cultural de las ocho provincias andaluzas. Para ello, combina piezas de sus colecciones de arte y etnología con recursos audiovisuales de vanguardia y una museografía interactiva que garantiza un aprendizaje accesible para todos.

De 10,30 a 14,00 horas, los visitantes del museo podrán participar en un programa de actividades que incluye iniciativas para "acercar el arte sin barreras, recorridos temáticos sobre la Roma Antigua y al-Ándalus, así como propuestas sensoriales dirigidas a todos los públicos".

Con 'GuiArte', un proyecto formativo y cultural que desde 2017 desarrollan el Museo Memoria de Andalucía de CajaGranada Fundación y GranaDown, se forma a jóvenes con síndrome de Down como guías y mediadores culturales, promoviendo una cultura más abierta, diversa y participativa. Se activa de 11,00 a 13,00 horas.

La Colección de Arte CajaGranada de este modo podrá visitarse de la mano de Marta Picazo, Jorge Iza, Marina Ferreira, José Manuel García y Ana Rodríguez, guías de GranaDown.

Por otro lado, el horario de visita libre de la Colección de Arte CajaGranada, será de 10,30 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas. En cuanto a la visita multisensorial con Kaleidoscope Access, el horario es de 12,30 a 13,30 horas.

Todo ello en el marco de una apuesta por el fomento de la cultura y su disfrute desde la infancia y en familia, promoviendo experiencias intergeneracionales y de juego compartido, según han detallado desde CajaGranada Fundación.

EXPOSICONES COMPLEMENTARIAS

Los visitantes podrán disfrutar asimismo de La exposición fotográfica 'Flamenco | Alberto Schommer', una muestra que reúne 103 fotografías en las que el prestigioso fotógrafo se adentra en el universo del flamenco desde una mirada íntima y profundamente humana.

La exposición 'Treinta aniversario de Sierra Nevada 96' conmemora los 30 años de la celebración de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de Sierra Nevada en 1996 y está dedicada como homenaje a todas las personas que hicieron posible este acontecimiento deportivo, social, cultural y económico para la historia de Granada. Para ambas propuestas el horario es el general de 10,30 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas.

Por último, un avance del proyecto 'Arte para aprender' desarrollado por el Máster de Artes Visuales y Educación de la Universidad de Granada en colaboración con el museo, incluirá una actividad artística participativa en el horario de la jornada de puertas abiertas.



