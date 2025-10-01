SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha ironizado este miércoles en rueda de prensa sobre el anuncio de la publicación del primer libro del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, titulado 'Manual de convivencia. La vía andaluza', que publicará el 29 de octubre la editorial Espasa.
Nieto ha afirmado que el libro bien podría llamarse "Manual de connivencia", para seguidamente desarrollar esa afirmación apuntando que así ha sido la forma de proceder del Gobierno andaluz "con las clínicas privadas, la patronal turística, las constructoras", antes de augurar que el paréntesis que queda hasta "la preparación del disfraz de rey mago", en alusión a que Moreno encarnará el 5 de enero de 2026 a Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla, que "no sé si nos queda por ver un disco".
En medio de las críticas que ha expresado sobre la gestión del Gobierno andaluz de los servicios públicos, donde ha detallado el problema de las mamografías del programa de cáncer de mama o de la dependencia, Nieto ha afirmado sobre Moreno que "no encuentra tiempo para ser presidente de la Junta de Andalucía" y este episodio ha considerado que "ejemplifica bien en qué anda enredado el Gobierno y Moreno Bonilla".
La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha considerado que el presidente ajeno vive ajeno a la realidad que le rodea por cuanto ha afirmado que lo hace "en los mundos de Yupi", en alusión a una serie infantil de televisión de moda entre el final de los 80 y principios de los 90, en medio de "un triunfalismo que no vive la mayoría de la gente" y criticando "sus destrozos en la mayoría social por sus políticas disparatadas".
Preguntada en rueda de prensa por que este miércoles el Gobierno andaluz celebra la reunión semanal del Consejo de Gobierno en las Atarazanas de Sevilla, un astillero medieval que ha afrontado un proyecto de rehabilitación para convertirse en un espacio cultural, Nieto ha considerado que esta elección "más allá de que eso de recuperar un espacio siempre es bueno" supone un ejemplo de "la conjunción del paroxismo en política y el evento".
Tras recordar las críticas de asociaciones conservacionistas del patrimonio histórico hacia el proyecto de las Atarazanas, la portavoz de Por Andalucía ha considerado que esta elección forma parte "del catálogo frivolidades que tocaba hoy cuando todos los días hay uno".