Normalidad en el dispositivo de tráfico y seguridad de la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro fernández, el pasado viernes, durante la activación del Plan del Cerro. - Rocío Ruz - Europa Press

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de tráfico y seguridad establecido con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), está "respondiendo con normalidad" tanto en el entorno del santuario como en el casco urbano.

Así lo ha indicado este lunes en un nota el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha puesto de relieve que no se han registrado "incidencias de relevancia" durante estas jornadas.

Hasta el momento, según ha detallado, "la Guardia Civil ha realizado 226 auxilios humanitarios e informativos y, en conjunto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tramitado 56 denuncias" desde que el pasado viernes se activase el dispositivo.

Un operativo que "cuenta con 500 efectivos para garantizar el buen desarrollo" de una edición en la que se prevé "una afluencia de unos 200.000 romeros" y "unos 16.000 vehículos durante la peregrinación hasta el Cerro del Cabezo, en el Parque Natural de la Sierra de Andújar".

Una vez concluya, este lunes a las 24,00 horas, el dispositivo de tráfico, se obtendrán los datos de desplazamientos, si bien se estima que, al igual que el año anterior, se alcancen los 30.000 desplazamientos entre la A-6177 --con más afluencia-- y la JV-5012.

Con el objetivo de agilizar y dar fluidez a los movimientos en Andújar y su entorno, la DGT mantiene activo un plan especial de movilidad, con especial atención a A-6177 (Andújar-Santuario de la Virgen de la Cabeza) y CR-500 (Santuario-Minas Diógenes), así como en las vías colindantes, incluida la autovía de Andalucía (A-4).

Para ello, tiene el apoyo de un helicóptero del Centro de Gestión de Tráfico del Sureste, con sede en Málaga, y vigilancia a través de las cámaras de tráfico de los centros de gestión de Málaga, Sevilla y Madrid en las autovías A-4 y A-44.