Nueva anegación en el entorno del Puente de la Sierra, en Jaén, y el Ayuntamiento apela a la prudencia

Uno de los ríos que pasan por zonas conocidas como los Puentes, en Jaén. - C.G. - Europa Press

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está evaluando la anegación registrada este miércoles en urbanizaciones colindantes con el Puente de la Sierra, situado a las afieras del casco urbano, y ha hecho un llamamiento para que los residentes mantengan la "prudencia ante posibles riesgos".

Para analizar este nuevo episodio se ha reunido al Comité Local de Emergencias (Cecopal), que mantiene el nivel de prealerta del Plan de Emergencias Local, según ha informado en una nota el Consistorio.

Y ello al "apuntar a que en estas zonas de comunidades como Narajos, Valerín y Marbella, entre otros, se analiza si el cauce del río parece ser que ha tenido un comportamiento diferente al de jornadas previas".

El informe elaborado por los técnicos de emergencia señala que el nivel del agua ha afectado a áreas que ya habían sufrido previamente los efectos del tren de borrascas de los últimos días, así como nuevos puntos que no tuvieron afección.

"Se ha observado además la concentración de lluvias en puntos cercanos a las cuencas de los ríos, reflejado esto, también, en los puntos información del SAIH en cuanto a un incremento en altura de la lámina de agua", constata el documento.

El alcalde, Julio Millán, ha explicado que en el informe del responsable técnico de emergencias, vista la variabilidad de los parámetros que rigen los modelos de evolución de los ríos durante las últimas jornadas, sumado a los factores derivados de las condiciones atmosféricas adversas acontecidas, "se concluye que la previsión de comportamiento de los mismos es distinta a la de las pasadas semanas, resultando difícil prever su desarrollo para los próximos días".

Ello deriva en que el dispositivo tiene que mantenerse alerta porque puedan darse situaciones que puedan poner en riesgo en algún momento a las personas.

El regidor ha indicado puede tratarse de que el agua haya buscado una salida natural en estos puntos tras recibir un aporte de caudal, motivo por el cual se han producido estas anegaciones que también se relacionan con un agotamiento del terreno.

Este volumen, sin embargo, no ha tenido efecto aguas abajo en el Puente Jontoya y el Puente Tablas, donde los niveles del caudal se han mantenido estables dentro de su altura. El Cecopal se mantiene con su dispositivo de Policía Local, Protección Civil y Bomberos en esta zona para observar el comportamiento del río.

Así las cosas, se recomienda mantenerse alejado, evitar tránsito rodado y a pie así como el estacionamiento de vehículos en el entorno cercano a las orillas de ríos, arroyos, zonas de barranco y cualquier otra que pueda manifestar presencia dinámica de agua, incluso en ausencia de lluvia.

Además, se invita a tomar medidas de prevención de autoprotección de cara a desplazamientos y se recomienda seguir únicamente fuentes oficiales de información meteorológica (Agencia Estatal de Meteorología y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

En todo caso, se ha hecho hincapié en la necesidad de seguir siempre las indicaciones de las autoridades. Y, ante cualquier situación aparente de riesgo, hay que contactar siempre con el 112.

Por otro lado, efectivos de bomberos y técnicos municipales continúan además haciendo seguimiento a construcciones abandonadas en el casco antiguo afectadas por el tren de borrascas.