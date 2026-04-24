La nueva sede de ALES en Jaén permitirá "ofrecer una atención más completa" a menores con cáncer y sus familias

Inauguración de la nueva sede de ALES en Jaén.
JAÉN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES), formada por padres y madres de menores con cáncer, ha inaugurado este viernes su nueva sede en Jaén. Un "hogar" que permitirá "ofrecer una atención más completa" a "cada niño y a cada familia".
Así lo ha indicado el presidente del colectivo, Óscar Moriana, en el acto de apertura de este nuevo espacio, que ha contado con el alcalde, Julio Millán, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, entre otros.
En el acto, ha destacado que "no solo supone la apertura de un espacio físico" --ubicado en la avenida de Andalucía, muy cerca del Hospital de Jaén--, sino que es "el resultado de muchos sueños, de mucho esfuerzo y, sobre todo, muchísimo corazón".
"Detrás de cada pared, de cada rincón de esta sede, hay historias de lucha, de esperanza y de amor", ha afirmado Moriana, quien ha agradecido el respaldo institucional y "a todos los empresarios y colaboradores que han hecho posible este proyecto".
En este sentido, ha asegurado que es "mucho más que una sede" y el objetivo es que sea "un hogar, un lugar donde las familias encuentren apoyo, comprensión y cercanía; un refugio de momentos difíciles". Además, dada su ubicación y "su cercanía al hospital", se convierte en "un punto de encuentro aún más accesible y necesario".
"Este nuevo espacio nos permite crecer, avanzar y cuidar mejor. Nos da la oportunidad de ofrecer una atención más completa, apoyo psicológico, social y laboral, servicios de logopedia, fisioterapia y otros recursos adaptados a cada niño y a cada familia. Porque cada historia es única y merece una respuesta llena de sensibilidad y profesionalidad", ha declarado.
El presidente de ALES también ha tenido palabras de reconocimiento para las trabajadoras de la asociación, "con una vocación inmensa y con un amor que no se puede medir", así como para los voluntarios, que "son el alma de la asociación" y "regalan lo más valioso que tienen: su tiempo, cariño y compromiso".
Igualmente, ha aludido a la junta directiva, con "horas invisibles, decisiones difíciles, preocupación constante y una entrega que muchas veces no se ve" para hacer posible ésta y otras iniciativas. Y también, a las familias por su confianza, fuerza y por enseñar "cada día el verdadero significado de la palabra valentía".
"Inauguramos mucho más que una sede. Inauguramos un nuevo comienzo, una puerta abierta a la esperanza. Un lugar donde seguir ayudando, acompañando y caminando juntos", ha asegurado Moriana.
Por su parte, el alcalde ha señalado que ALES "es uno de esos grandes proyectos de esta ciudad, de esta provincia, por las historias personales de cada uno de los niños y niñas, de sus familias", que han encontrado en esta entidad "un hombro en el que consolarse o una mano con la que ayudarse a levantarse en momentos tan complicados".
"La suma de todas esas historias es el gran proyecto compartido, el triunfo de Ales en esta provincia, del que de una manera u otra todos nos sentimos partícipes; todos nos sentimos parte", ha declarado.
Millán ha apuntado que esta sede supone un recurso más y que se sumará a otros que ya viene prestando, como las dos viviendas que el Ayuntamiento tiene cedidas al colectivo para el proyecto 'Un hogar fuera del hogar', que permite ofrecer a familias de pacientes del Hospital de Jaén "acogida gratuita en dos pisos completamente acondicionados".
"Podéis contar en todo momento con esa mano tendida de este equipo de gobierno, de esta corporación para seguir apoyándoos y ayudando en la medida de nuestras posibilidades", ha comentado. En esta línea, ha hablado también de la colaboración que presta el Ayuntamiento para facilitar las actividades solidarias que impulsa ALES, "a las que la sociedad jiennense suele responder masivamente" y con la que suma financiación y recursos para sus proyectos.