Nueve detenidos tras caer la banda que robó en joyerías del Centro Comercial Jaén Plaza

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Jaén - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, una de ellas en Bailén (Jaén), al desarticular un grupo criminal asentado en la Comunidad Valenciana, especializado en la comisión de robos con fuerza mediante alunizajes en joyerías, robos en cajeros automáticos con explosivos y asaltos con violencia en empresas de logística.

A esta banda se le atribuyen inicialmente los robos registrados en joyerías del Centro Comercial Jaén Plaza a comienzos de año. Además del detenido en Bailén, se han arrestado siete personas en Valencia y otra más en Murcía. A todos ellos se les imputa la presunta autoría de 53 hechos delictivos.

La autoridad judicial ya ha decretado el ingreso en prisión de cinco de los arrestados, entre los que se encuentran los dos cabecillas de la organización.

La investigación, que continúa abierta y en la que no se descartan nuevas detenciones, estima que el valor de los efectos sustraídos y el perjuicio económico total ocasionado por la red asciende a unos dos millones de euros.

La investigación policial se inició en diciembre de 2025 a raíz de un robo con fuerza por el método del alunizaje perpetrado en una joyería de un centro comercial de Sagunto (Valencia). En dicho asalto, los autores utilizaron tres vehículos de alta gama para sustraer joyas valoradas en 217.000 euros.

A partir de este suceso, los agentes identificaron a los presuntos autores y constataron la existencia de una red criminal estructurada, jerarquizada y con un claro reparto de funciones.

Con el tiempo, la organización evolucionó en sus métodos delictivos y comenzó a realizar robos en entidades bancarias mediante el uso de explosivos, una técnica conocida como pizza slide.

Los últimos hechos atribuidos a la banda consistieron en robos con intimidación en centros de distribución logística de aparatos electrónicos. En estos asaltos, los integrantes amenazaban a los empleados con armas blancas para apoderarse de material electrónico, logrando sustraer mercancía valorada en 500.000 euros.

A los nueve detenidos se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la seguridad vial y contra la salud pública.