Imagen de uno de los registros - GUARDIA CIVIL

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Jaén dedicada presuntamente al desvío ilícito de armas de fuego al mercado negro y al tráfico de drogas.

La operación, denominada Last-Lezea, se ha saldado con la detención de nueve personas y la investigación de otra más, habiendo decretado la autoridad judicial el ingreso en prisión provisional para tres de los arrestados.

La fase de explotación de este operativo policial se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre. A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Los investigadores han determinado que los integrantes de la organización adquirieron legalmente hasta diez armas tácticas utilizando para ello a personas interpuestas.

Posteriormente, los titulares de estas armas simulaban haber sido víctimas de robos y presentaban denuncias falsas para justificar su desaparición, facilitando de este modo su posterior venta en el mercado negro.

Se trata de armas de fuego semiautomáticas de calibre 22 y de origen civil, cuya configuración y apariencia exterior reproducen las características estéticas de fusiles de asalto militares, lo que, según la Guardia Civil, "les confiere un elevado poder intimidatorio".

En el marco de la operación, y previa autorización judicial, se han llevado a cabo un total de ocho registros domiciliarios en las localidades jiennenses de Jaén y Mengíbar. Durante el despliegue, los efectivos localizaron y desmantelaron una plantación de marihuana en el interior de uno de los inmuebles registrados.

En el conjunto de los registros, se han intervenido 1,5 kilogramos de cocaína, 650 gramos de hachís, 2,5 kilogramos de cogollos de marihuana y aproximadamente 300 plantas de esta misma sustancia. Asimismo, se han incautado básculas de precisión, material para la preparación y distribución de la droga, y diversos elementos destinados al cultivo de la marihuana.

Además de las sustancias estupefacientes, los agentes intervinieron 14.700 euros en efectivo, cuatro vehículos, teléfonos móviles, material informático, munición de distintos calibres y otras armas de fuego y de aire comprimido.

Con la culminación de esta operación, la Guardia Civil destaca que se ha evitado que la organización continúe introduciendo armas de configuración táctica en el mercado negro, impidiendo que pudieran acabar en manos de otras redes delictivas.