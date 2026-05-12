Hasta nueve heridos en una colisión entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba

Estado de uno de los coches del accidente con varios heridos tras una colisión múltiple entre un camión y diversos coches en la autovía A-4 a su paso por el término de Córdoba capital. - FRANCISCO OLMO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta nueve personas han resultado heridas de distinta gravedad en un accidente de tráfico registrado la tarde de este martes en la A-4 a su paso por el término de Córdoba en el que se han visto implicados un camión y cuatro turismos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido a las 15,44 horas cuando se han atendido en el Teléfono 112 varias llamadas de particulares que alertaban de un camión que había impactado con varios turismos a la altura del kilómetro 399 de la autovía A-4, en sentido Madrid.

Según los testigos, a causa de la colisión del camión que transportaba alimentos con hasta cuatro turismos varias personas habían resultado heridas e incluso algunas atrapadas al no poder salir de sus vehículos.

Es por ello que se ha alertado a los Bomberos de Córdoba, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de regular la circulación, y a personal de Mantenimiento de la vía.

Fuentes sanitarias han informado de que, a causa del impacto, hasta nueve personas han resultado heridas de distintas consideración, sin que por el momento hayan trascendido más datos personales.

Mientras, los Bomberos han tenido que intervenir para ayudar a algunos de los afectados a abrir las puertas de sus vehículos que habían quedado bloqueadas. La carretera ha estado cortada puntualmente para retirar el camión y uno de los turismos. Se han originado retenciones en la zona. La circulación ha quedado ya totalmente restablecida.