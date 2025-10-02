El obispo visita los centros de Cáritas Diocesana de Córdoba como signo de reconocimiento y apoyo a su misión

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, durante su visita a uno de los centros. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha visitado los tres centros que tiene Cáritas en la Diócesis de Córdoba, es decir, la Casa de Acogida 'Madre del Redentor', la Residencia Hogar San Pablo, y las instalaciones de la empresa de inserción sociolaboral Solemccor, donde "se ha acercado a la realidad de las personas que viven en situación de exclusión social y que son acompañadas por Cáritas Diocesana de Córdoba.

Según ha informado en una nota Cáritas Diocesana de Córdoba, para el director de la misma, Darío Reina, la visita de Jesús Fernández "reviste un profundo significado pastoral y se trata de un gesto de cercanía y de comunión, y refuerza la identidad de Cáritas como parte esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia", al tiempo que ha destacado que, con ella, "el pastor de nuestra Iglesia Diocesana se hace presente en una de las expresiones más concretas de la caridad cristiana, reconociendo y alentando la misión que Cáritas desarrolla en nombre de toda la comunidad eclesial".

Este encuentro ha permitido al obispo de Córdoba conocer de primera mano la vida cotidiana de los centros, "la realidad de las personas acompañadas y el compromiso de los trabajadores, voluntarios y colaboradores que hacen posible esta labor". Su presencia es, además, "una manera de visibilizar que Cáritas no es un ente aislado, sino el rostro de una Iglesia que se hace madre y hogar para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad".

Tras la visita, Jesús Fernández ha comentado que "en los tres centros de Cáritas se ha encontrado con profesionales ilusionados y entregados a su tarea con competencia y cariño, a los que deseo agradecer en nombre de la Iglesia diocesana su trabajo". Además, el obispo de Córdoba ha puesto en valor que "en el Hogar San Pablo me he encontrado a treinta personas mayores acogidas que están cuidadas, alegres, con un ambiente muy familiar donde me he sentido acogido".

Para Jesús Fernández, "ir a la Casa de Acogida 'Madre del Redentor' es comprobar que la realidad de la marginación y la pobreza es inabarcable solo para nuestras posibilidades, y que sin la labor de Cáritas las 60 personas que allí viven estarían en situación de calle".

El último centro en visitar han sido las instalaciones de Solemccor, la empresa de inserción social de Cáritas, donde ha podido conversar con un grupo de trabajadores que se dedican a la recogida de ropa, papel y cartón, y a la destrucción confidencial de papel.

Por último, Reina ha señalado que "este encuentro es también un signo profético para la sociedad: la Iglesia, a través de su obispo y de Cáritas, recuerda que los pobres y excluidos deben ocupar el centro de nuestra atención, y que en ellos encontramos el rostro mismo de Cristo".

En este mismo sentido, Jesús Fernández ha hecho un llamamiento a la sociedad cordobesa y ha aprovechado para "pedir a los fieles su colaboración y apoyo, tan necesarios para minimizar las penurias de tanta gente tirada en el camino".