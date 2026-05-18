Un octogenario acepta tres años de cárcel por disparar a un hombre en Nochebuena en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha condenado a tres años de prisión al hombre acusado de disparar con una escopeta a otro con el que discutió en Pinos Puente (Granada) cuando estaba sacando la compra del coche en la tarde de Nochebuena de 2022.

El acusado, de 85 años, ha reconocido los hechos ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial y ha aceptado esta pena como autor de delitos de tentativa de homicidio, amenazas y lesiones.

La Fiscalía solicitaba inicialmente ocho años de cárcel para él, si bien un acuerdo entre las partes ha evitado la celebración del juicio previsto para este lunes, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El tribunal le ha aplicado la atenuante de consignar la responsabilidad civil; un total de 10.000 euros que ya ha ingresado. En ejecución de sentencia, que ya es firme, el Juzgado de Vigilancia podrá suspender la pena de prisión dada su avanzada edad.

Los hechos ocurrieron entre las 14,30 y las 15,00 horas de aquella tarde de la Nochebuena. El anciano había estacionado su coche en la puerta de su domicilio y estaba junto a su esposa sacando la compra del maletero.

El vehículo obstaculizaba el paso en la vía y la víctima, que circulaba en ese momento junto a su esposa y su bebé de diez meses, le pidió que lo quitara para poder pasar.

El procesado rechazó esta opción y le contestó con grosería, instándole a que esperara a que terminara de descargar. A raíz de esta situación se desencadenó una discusión entre ambos. Acto seguido, el anciano se introdujo en el domicilio y sacó una escopeta de calibre 12 para la que contaba con licencia y apuntó al vehículo en el que estaba la víctima con su familia.

Temiendo por su integridad física, éste retrocedió rápidamente con su coche hacia atrás. Seguidamente, se bajó del vehículo y recriminó al acusado su actitud. La discusión propició que varios vecinos salieran de sus casas, incluyendo la madre de la víctima a la que el procesado le dijo "a tu hijo lo mato, lo tengo que matar", según detallaba la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press.

La víctima llegó hasta la altura de la casa del presunto agresor, que se encontraba en la entrada con la puerta abierta, y este último aprovechó ese momento para dispararle. La mujer del acusado intentó evitar el disparo poniendo la mano y salió herida.