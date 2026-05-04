Ola se prepara para acoger el fin de semana en Granada una doble cita con la industria musical y los nuevos talentos

Cartel con la propuesta musical gratuita de Ola para el sábado en la explanada del Palacio de Congresos con la actuación estelar de Camellos. Esta cita estará precedida el viernes, en el Cuarto Real de Santo Domingo, por una mesa de la industria musical. - THE BORDERLINES MUSIC

GRANADA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Ola Granada aterriza en la ciudad el próximo viernes y sábado, 7 y 8 de mayo respectivamente, para demostrar que el relevo generacional de la capital nazarí es una realidad imparable. La industria musical y los nuevos talentos serán protagonistas de la doble cita.

El certamen arranca el viernes en el Cuarto Real de Santo Domingo con una mesa de análisis sobre los retos del sector local, contando con voces expertas de entidades como Mad Cool, Artica o la Fundación Miguel Ríos, entre otros, y el broche de oro de un acústico de Fernando Alfaro, exlíder de Surfin' Bichos y Chucho.

La agitación se trasladará el sábado a la explanada del Palacio de Congresos en una jornada de acceso libre que contará, entre otras actuaciones, con el directo exclusivo de Camellos en su gira de décimo aniversario. Nombres como Nievla o Tirana completan un programa que certifica que este 2026 los nuevos códigos musicales ya han tomado el control de la ciudad.

Bajo el título 'La música que viene', el tercer Ola se prsenta como un encuentro que huye de la autocomplacencia y pone el foco en el relevo generacional y los mecanismos internos de la escena musical. Lejos de las propuestas habituales de exhibición, esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Granada con el respaldo de Cervezas Alhambra, Fundación Unicaja y Gegsa, se plantea como una cita obligatoria para entender los movimientos de una ciudad que sigue dictando sus propias leyes sonoras.

El evento mantiene su compromiso con la apertura total al ser de acceso gratuito, y al permitir que el diálogo entre profesionales y público fluya sin barreras hasta completar los aforos.

EL VIERNES, JORNADAS PROFESIONALES

El peso de las jornadas profesionales define el arranque de esta convocatoria, situando el análisis de la industria en el primer plano de la actividad. Así, el viernes 8 de mayo, a las 18,00 horas en el Cuarto Real de Santo Domingo, tendrá lugar la mesa redonda '¿Qué le falta a Granada? Carencias, fortalezas y retos de la industria musical granadina'.

En este encuentro participarán voces determinantes del sector como Nuria Rico (directora de ticketing y operaciones de Mad Cool), Mayte Aragón (responsable de management y booking en Artica), Carlos Caraballo (agencia MAAS y Colectivo da Silva), Sara Armada (Fundación Miguel Ríos) y la compositora Paulina del Carmen.

La jornada sumará el valor de la experiencia con la intervención de Fernando Alfaro, nombre fundamental del rock alternativo al frente de Surfin' Bichos y Chucho, quien aportará su visión en el debate y ofrecerá una actuación acústica para cerrar esta sesión de pensamiento crítico.

EL SÁBADO, MÚSIA EN VIVO

La programación del sábado 9 de mayo trasladará la intensidad a la Explanada del Palacio de Congresos a partir de las 18,00 horas con un concierto gratuito de gran formato que busca visibilizar el presente más inmediato. Con el apoyo de la Fundación Miguel Ríos y la Sala Planta Baja, el escenario recibirá las propuestas de Tirana, Nievla y Yo estoy bien, el mundo está mal, proyectos que demuestran la capacidad de regeneración constante de la ciudad.

El cierre tendrá como protagonistas a la bdnda Camellos en una aparición exclusiva al ser su única fecha en Granada dentro de su gira de décimo aniversario.

La dirección del evento, gestionada por UnoMolar Producciones, ha configurado un cartel que escapa de los circuitos comerciales más obvios, contando también con la presencia de Don Gonzalo DJ para asegurar el ritmo entre las actuaciones.

Esta entrega de Ola Granada se asienta sobre una realidad donde el legado de nombres como 091, Lagartija Nick, Los Planetas o Miguel Ríos convive con el ascenso masivo de figuras como Dellafuente, La Plazuela, Saiko o Lola Índigo.

El respaldo de la Fundación Unicaja, que afianza su vínculo con la cultura antes de abrir su nueva sede en el edificio del Rey Soler, junto a la labor de Gegsa y Cervezas Alhambra, hace posible un espacio donde la industria se cuestiona y se celebra al mismo tiempo.