La ONG 'Corazón y Manos' abre la puerta al empleo a 22 personas de colectivos desfavorecidos. - ONG 'CORAZÓN Y MANOS'

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 personas procedentes de colectivos desfavorecidos han conseguido una oportunidad laboral gracias a la labor de la ONG 'Corazón y Manos'. En concreto, tras formar a estas personas en atención domiciliaria, esta asociación sin ánimo de lucro ha intermediado con las compañías Atende y Zaintzen, filiales de Clece, para ofrecerles un puesto de trabajo en el ámbito de los cuidados.

Según ha detallado la ONG en una nota, esta noticia se ha trasladado este viernes en el acto de clausura del curso desarrollado por C'orazón y Manos', enmarcado en el programa T-Acompañamos de la Junta de Andalucía. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha acudido al acto, en el que ha conocido a los beneficiarios del programa, a los que ha felicitado "por dar el paso de formarse y adquirir unos conocimientos que a partir de ahora les van a ayudar de forma decisiva a encontrar un empleo".

Además, la consejera ha agradecido a las organizaciones del Tercer Sector que ejerzan de "aliadas" de la sociedad, ya que "sin su compromiso sería muy difícil, por no decir imposible, que muchas personas dejasen atrás dificultades que por sí solas quizás no podrían superar".

Por su parte, el responsable técnico del programa T-Acompañamos en 'Corazón y Manos', Alfonso Roldán, ha destacado el valor de este proyecto. "Desde su creación en 2017, nuestra asociación ha experimentado un proceso continuo de crecimiento y evolución trabajando para ayudar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad", ha señalado. Así, "con nuestra participación en el proyecto T-Acompañamos, reforzamos nuestro compromiso con la integración laboral", ha apuntado.

Asimismo, Roldán ha aprovechado su intervención para dar las gracias al alumnado. "Sois el corazón de este proyecto". También ha agradecido a la consejera y a la compañía Clece por haberles acompañado en este día tan especial.

Por otro lado, el director regional de Clece y filiales en Andalucía, Javier Gallego, y la persona responsable de transmitir al alumnado las ofertas laborales en representación de la compañía, también ha dado la enhorabuena al grupo de estudiantes por haber finalizado el curso. "Sé que es un esfuerzo enorme el que habéis hecho y lo habéis conseguido, formarse no es solo aprender un trabajo, es recuperar la confianza, volver a creer en uno mismo y sentir que alguien te da una oportunidad. Y Clece es una compañía que da oportunidades", ha resaltado.

Por último, ha afirmado que "hoy empieza todo, la oportunidad de desarrollar una profesión prestando ayuda a domicilio, aquí, en el Ayuntamiento de Sevilla".

El programa T-Acompañamos es una iniciativa impulsada por el Servicio Andaluz de Empleo, que está financiada con el Fondo Social Europeo Plus de Andalucía y cofinanciado por la Unión Europea, que tiene como objetivo la integración laboral de diferentes colectivos, entre ellos personas en situación de vulnerabilidad que residen en la comunidad andaluza.