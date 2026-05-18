La ópera 'Aida' llegará al Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén el 31 de mayo

Representación de 'Aida' en la gira 2026. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Nuevo Teatro Infanta Leonor de Jaén acogerá el próximo 31 de mayo la ópera 'Aida' con "una puesta en escena de gran formato con orquesta, coro y solistas de primer nivel".

El espectáculo, incluido en la cuarta edición del festival 'Jaén suena a ópera', contará con Antonio Ariza como director artístico y con la Hesperian Symphony Orchestra, según ha informado este lunes en una nota el Ayuntamiento.

La obra, que tiene la implicación y participación del Patronato Municipal de Cultura, promete una noche "inolvidable". "Jaén capital tendrá el privilegio de recibir esta representación de uno de los grandes títulos de Verdi", ha señalado.

Al respecto, ha recordado que está ambientada en el antiguo Egipto y narra el drama entre la princesa etíope Aida, el guerrero egipcio Radamés y la princesa Amneris, "combinando escenas corales con algunos de los momentos musicales más célebres de la ópera".

Esta propuesta llega de la mano de Producciones Telón conjuntamente con la Hesperian Symphony Orchestra, que apuestan por difundir la ópera y acercar grandes títulos del repertorio al público actual, manteniendo la esencia del espectáculo verdiano con una interpretación cuidada y accesible.

Desde el Patronato de Cultura se ha destacado que, con esta representación, "vuelve a apostar por hacer accesible experiencias únicas" y "acercar el género lírico a la ciudadanía para que pueda disfrutar de espectáculos como este de máxima calidad, más allá de los circuitos tradicionales de ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona".

En este sentido, la concejala responsable del área, María Espejo, ha animado a la ciudadanía jiennense "a disfrutar de esta experiencia sensitiva que no defraudará en absoluto al público". Las entradas están aún disponibles en la página web www.hsorchestra.com