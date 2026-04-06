Los operadores de grúas torre vuelven a concentrarse ante Construcor para pedir negociación - CCOO

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los operadores de grúas torre de la provincia de Córdoba han vuelto a concentrarse este lunes a las puertas de la patronal de la construcción cordobesa, Construcor, para volver a reclamar "la negociación de mejoras salariales para este colectivo", que rechaza "los ataques de la asociación empresarial, que permanece enrocada en su rechazo a negociar tal y como se había comprometido el pasado noviembre".

Según han indicado CCOO y UGT en una nota, "fue la negativa de Construcor a negociar la que ha provocó la convocatoria, el pasado 26 de febrero, de una huelga indefinida que, hasta la fecha, ha tenido un 100 % de seguimiento".

El secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, Raúl Tirado, ha echo un llamamiento "a la responsabilidad" a la asociación de empresarios, tanto a las empresas como a sus representantes, porque "este es un conflicto muy importante para el sector de la construcción y para el tejido productivo en Córdoba".

Según ha afirmado, "los márgenes empresariales siguen creciendo y las pretensiones que tienen los operadores de grúas torre, que es incrementar sus salarios debido a la responsabilidad que tienen y el trabajo que desempeñan es justo y hay que darle una solución". Asimismo, ha señalado que son "fieles defensores del cumplimiento del convenio general, de la normativa laboral", y no van a salirse "ni una coma de lo que indique la normativa, pero es que la mejora salarial de los gruistas no vulnera la norma".

Así las cosas, ha asegurado que han "cedido" y "bajado" sus pretensiones "en aras de llegar a un acuerdo", de modo que van "a seguir pidiendo negociación y negociando hasta que se llegue a un acuerdo".

En este sentido, Tirado ha hecho hincapié en que lo que "el coste económico que supone para una obra el aumento salarial que se barajam es irrisorio, es ridículo". "Por 50 euros al día" no entienden "que se atranque un conflicto, cuando se desperdicia mucho material que tiene más coste" y "si los gruistas cobran un poquito más es porque tienen una responsabilidad, tienen una formación, tienen que renovar su carné de operador de grúa, manejan cargas, son fundamentales para una obra", ha asegurado.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT FICA, Antonio Lopera, ha respondido a las declaraciones de la pasada semana de la patronal asegurando que "un cierre patronal no se puede plantear a nivel sectorial, ya que estos vienen regulados en la Ley de Huelga y por empresas que, en el caso de hacerlo, tendrían que justificarlo ante la autoridad laboral, no cumpliéndose en estos momentos ninguno de los puntos que marca esa normativa para justificarlo".

Asimismo, Lopera ha alertado de que desde su sindicato mucho se temen que "la patronal pretende que las empresas manden a otros profesionales de las obras a sus casas, ante la huelga de gruistas, sin cobrar y sin cotizar, pero de producirse esta circunstancia sería denunciada ante la autoridad laboral".

Respecto "a la ilegalidad de las subidas suscrito por la patronal", Lopera ha subrayado que "nada es ilegal por encima del convenio y siempre se buscan fórmulas legales para encajarlo en los acuerdos, por lo que solo falta saber la cifra a la que Construcor estaría dispuesta a llegar para incorporarlo a los salarios de los gruistas, máxime teniendo en cuenta que este año concluyen los convenios sectorial y provincial, y para el próximo año sería más sencillo adaptar la subida a los nuevos acuerdos".

Finalmente, Lopera ha instado a la patronal a "presentar una cifra de partida para recuperar las negociaciones, llegar a un acuerdo justo y acabar con esta situación" que "no es beneficiosa para ninguna de las partes".