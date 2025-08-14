Un operario muerto y un guardia civil herido en un atropello durante la atención a un accidente en Baeza (Jaén)

BAEZA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

Un trabajador de mantenimiento de vía ha fallecido y un agente de la Guardia Civil ha resultado herido tras ser atropellados en la A-316 a la altura de la localidad jienense de Baeza, cuando atendían un accidente previo por la salida de vía y vuelco de un vehículo con una mujer atrapada, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 20, sentido Úbeda. Sobre las sobre las 15,30 horas, el 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la salida de vía y vuelco de un vehículo con al menos una persona atrapada. La sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Úbeda, Policía Local y mantenimiento de la vía.

Posteriormente, y mientras los operativos estaban atendiendo este siniestro, se han recibido varias llamadas en el 112 que alertaban de un atropello a dos personas en el mismo lugar del siniestro.

Como consecuencia del atropello, un trabajador de mantenimiento ha fallecido mientras que un agente de la Guardia Civil ha resultado herido y ha sido evacuado por los servicios sanitarios, según han informado desde el CES 061. Además, los servicios sanitarios han trasladado a una mujer que ha resultado herida en el accidente anterior y que ha tenido que ser rescatada por los Bomberos.