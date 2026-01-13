Organizaciones agrarias coinciden en menos producción de aceite de oliva, pero con un aumento en comercialización

Archivo - Aceite en almazara - ASAJA-JAÉN - Archivo

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mes de diciembre se ha cerrado con un 30 por ciento menos de aceite de oliva producido respecto a 2024, pero se ha comercializado un diez por ciento más. Así se ha puesto de manifiesto desde UPA, mientras que desde Asaja también se ha puesto el acento en el "buen ritmo" de las salidas de aceite.

"A pesar de que la climatología ha sido adversa durante el mes de diciembre, la producción ha sido importante, ya que estamos en el ecuador de la recolección", ha indicado el gerente y portavoz de Asaja- Jaén, Luis Carlos Valero.

"Si bien es cierto que se han perdido muchos días de trabajo en diciembre a consecuencia de las lluvias, esperamos que en enero las cifras de producción sean similares, y si es así nos acercaremos a lo aforado", ha apuntado Valero en un comunicado.

Para el secretario general de UPA-A, Jesús Cózar, los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) revelan que "se vende más aceite del que se produce, por lo que cobra importancia el tener un equilibrio en los precios en origen que garantice unas cotizaciones razonables para que los agricultores de olivar tradicional tengamos rentabilidad por encima de los costes de producción, y para que los consumidores mantengan su fidelidad a la grasa vegetal más sana y saludable del mundo".

Las ventas de diciembre de 2025 han sido de 122.000 toneladas (incluidas importaciones), mientras que en el mismo mes de 2024 fueron 119.000; es decir, un 2,5 por ciento más, lo que eleva las ventas en el primer trimestre de comercialización a 350.000 toneladas en 2025 frente a las 318.000 de 2024.

Sin embargo, la producción ha disminuido, ya que hay, en diciembre, hay 180.000 toneladas menos que en 2024, lo que equivale a ese 30 por ciento menos. En el conjunto de la campaña, la reducción productiva se sitúa en el 20 por ciento.

Los tres primeros meses de recolección se cierran en España con una producción de 716.317 toneladas, de las que 485.256 corresponden a Andalucía y 164.841 toneladas se han elaborado en Jaén. Sólo en el mes de diciembre se han producido 416.470 toneladas a nivel nacional, cifras inferiores a las registradas en 2024.

"Diciembre es uno de los meses clave para la producción de aceite de oliva y el hecho de que se haya producido un 30 por ciento menos que en la campaña anterior nos confirma que hablamos de una cosecha media en la que, en el escenario más optimista, se pueden cumplir los aforos de las administraciones de forma muy justa, sin descartar que al final de la campaña no se alcancen esos niveles de producción", ha apuntado Cózar.

El mes de diciembre cierra con 550.895 toneladas en manos de las cooperativas y almazaras; 160.610 en poder de envasadores, operadores y refinerías; y 4.230 toneladas en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero.