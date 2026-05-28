Las organizaciones agrarias destacan un aumento del 17,94% de la producción de almendra en Andalucía

Faeca Granada ha solicitado a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de una línea extraordinaria de ayudas destinada a paliar los graves daños ocasionados por las heladas en el cultivo del almendro en la provincia. - FAECA GRANADA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Regional de Frutos Secos de Andalucía, integrada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Aeofruse y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con la asistencia de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, han estimado que la presente cosecha de almendra alcanzará las 46.749 toneladas, una cifra que supone un aumento del 17,94 por ciento con respecto a la campaña anterior, en la que se cosecharon 39.636 toneladas poniendo de nuevo a Andalucía a la cabeza de la producción de almendra nacional.

Así lo han informado las entidades en una nota, donde han destacado que este aumento viene motivado por el incremento de la superficie productiva en todas las provincias andaluzas. En total, la superficie en producción se incrementa en 10.289 Has (8.125 Has de secano y 2.164 Has de regadío).

De este modo, Granada es de nuevo la provincia con mayor incremento de superficie, con 4.040 Has., de las que 3.746 son de secano, mientras que Sevilla es la que más crece en regadío, con 918 Has. Para las organizaciones agrarias, este aumento de la superficie de cultivo ha incidido de forma directa y positiva en el aforo de una campaña en la que las lluvias generalizadas del otoño y el invierno han cambiado totalmente la situación.

Salvo en los lugares en los que el exceso de lluvia ha causado daños, en general, el cultivo ha recibido grandes aportaciones y las reservas del suelo y de los pantanos están casi a su máxima capacidad. Al inicio de la primavera también ha llovido, por lo que, se espera una buena cosecha.

Asimimo, han indicado que al ser un año lluvioso, los problemas por hongos están presentes y será importante controlarlos para obtener la mejor cosecha posible. A su juicio, la excepción principal está en las comarcas del norte de Granada, donde una fuerte helada al final de marzo, con temperaturas que llegaron a los -6ºC, y con el cultivo en el estado de final de floración - cuajado de frutos, ha destruido la casi totalidad de la cosecha esperada, con una incidencia importante en el cultivo ecológico, que está muy presente en las comarcas de Huéscar, Baza, Guadix y Alhama de Granada.

También han afirmado que se han sufrido pérdidas importantes por heladas en municipios ubicados en el centro de Granada, en las comarcas de Los Vélez, Alto Almanzora y Río Nacimiento de Almería, en Jaén y en el norte de Málaga.

PREVISIONES POR PROVINCIAS

Almería aumenta su producción un 16,60 por ciento y alcanzaría las 5.247 toneladas. Aunque es la provincia donde menos ha llovido y las heladas han afectado a las comarcas de Los Vélez, Alto Almanzora y Río Nacimiento, en general se aprecia algo más de cosecha que el año pasado.

En Cádiz, se espera una buena cosecha, tras recibir gran cantidad de lluvia. Los pantanos están llenos, por lo que habrá buenas dotaciones de agua de riego hasta la recolección. Hay un incremento de 897 Has en producción, dato importante debido a la poca superficie de almendros con la que contaba la provincia.

Las previsiones son de un incremento del 92,85 por ciento de producción, alcanzando las 1.782 toneladas. En Córdoba, con 11.781 TM, se espera una buena cosecha, con un incremento del 38,58 por ciento. Al igual que en Cádiz, se ha recibido gran cantidad de lluvia, los pantanos están llenos, por lo que habrá buenas dotaciones de agua.

En cuanto a las plantaciones en producción, hay un incremento de 868 Has, de las que 512 Has.son de regadío. En Granada, con 4.914 toneladas, se produce una reducción del 50 por ciento de la producción con respecto a la anterior campaña, a pesar del aumento de las nuevas plantaciones con un incremento de 4.040 Has en producción.

Una helada general en el norte de la provincia y en la comarca de Alhama a final de marzo fue la culpable de grandes pérdidas de cosecha, en algunas zonas de hasta el 85 por ciento. En el resto de la provincia las heladas han sido de menor intensidad, pero también han afectado y se han producido grandes pérdidas en muchas plantaciones ecológicas.

Huelva, con 1.771 toneladas, un 62,62 por ciento más que el año pasado, se espera una buena cosecha, gracias a la lluvia recibida y a que los pantanos están llenos. Jaén es otra provincia que registra un incremento en la producción.

Asimismo, ha indicado que hay mejor cosecha que el año anterior, favorecida por las lluvias, pero las heladas han afectado a algunas zonas y se ha perdido parte de la cosecha. Por lo que se esperan 2.144 toneladas, un 26,12 por ciento más. En Málaga, con 1.418 toneladas, hay un incremento del 29,62%.

Por ello, las organizaciones agrarias han subrayado que en general hay una mejor cosecha que el año anterior, favorecida por las lluvias. Aunque han destacado que debido a las heladas se ha perdido una parte en el norte de la provincia.

En cuanto a Sevilla, se espera una buena cosecha, de 17.692 toneladas, un 47,43 por ciento más, gracias a las lluvias y al estado de los pantanos, que están llenos. También hay un incremento de 1.727 Has en producción, de las que 918 Has. son de regadío.

AFORO DE LA COSECHA ECOLÓGICA

La estimación de la cosecha ecológica de este 2026 se sitúa en 3.238 toneladas, cantidad incluida en el aforo general ya mencionado. La producción se ha visto muy afectada por las heladas, la mayoría en el norte de Granada y en Almería. La superficie total ecológica es de 53.402 Has.

En cuanto a la estimación nacional, las Organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Aeofruse, estiman que la producción de almendra grano, a nivel nacional, alcanzará las 135.250 toneladas en la campaña 2026. La estimación en esta campaña se sitúa un 32,89% por encima de la media de los últimos cinco años y un 6,58 por ciento respecto a la pasada campaña.