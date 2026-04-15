OrientaUCO 2026 abre las puertas de la Universidad de Córdoba a más de 1.500 estudiantes de 4º de ESO

Imagen de algunos de los stand informativos en el Campus de Rabanales. - UCO

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 estudiantes de 4º de ESO están teniendo durante estos días la oportunidad de conocer de primera mano cómo es la vida universitaria gracias a OrientaUCO 2026, un evento que arrancó ayer martes y que a lo largo de tres jornadas permitirá a la Universidad de Córdoba (UCO) abrir sus puertas para mostrar al estudiantado, no sólo su oferta académica, sino también sus instalaciones y su actividad cotidiana, en un momento en el que los escolares se encuentran a las puertas de decidir su futuro formativo.

Según ha informado la UCO en una nota, la jornada, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, junto a la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba, está diseñada para que los escolares conozcan de manera directa la Universidad de Córdoba y algunos de sus espacios más representativos, combinando información general, contacto con centros y experiencias inmersivas en el entorno universitario.

En concreto, un total de 27 centros educativos de 12 municipios cordobeses pasarán durante estos tres días por las instalaciones de la UCO, y podrán conocer en primera persona qué puede ofrecerles la universidad a través de charlas, gymkanas, visitadas guiadas y un total de 13 stands informativos en el que están presentes todas las escuelas y facultades de la institución, además de otras áreas de la universidad como UCOidiomas, la Biblioteca Universitaria, o el servicio de Igualdad, Inclusión y Cooperación.

A diferencia de convocatorias anteriores, el protagonismo de esta nueva edición de las jornadas recae en diversos recorridos por lugares de interés del Campus de Rabanales como laboratorios, biblioteca, UCOMuseo, el Hospital Clínico Veterinario u otros espacios singulares.

El evento ha sido oficialmente inaugurado este miércoles con un recorrido institucional en el que han participado, entre otras autoridades, los responsables de las diferentes escuelas y facultades de la UCO, el rector de la institución universitaria, Manuel Torralbo; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación y Innovación de la Junta en Córdoba, Diego Copé.

Las jornadas tienen como objetivo permitir que el alumnado entre en contacto temprano y directo con la realidad universitaria antes de tomar decisiones académicas. Por ello, más allá de informar sobre titulaciones, la actividad busca ayudar a visualizar cómo es un campus universitario, cómo se vive en la universidad y qué tipo de entornos de aprendizaje ofrece la UCO.

La acción se enmarca dentro del Plan de Captación de Estudiantes (PACE) y se complementa con otras actividades de orientación vocacional que se celebran a lo largo de todo el año, así como con diversas jornadas de puertas abiertas celebradas por distintos centros y facultades.