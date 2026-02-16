Pacma exige al Gobierno "que deje de mirar hacia otro lado", tras aparecer dos galgos muertos en Puente Genil (Córdoba)

Los dos galgos muertos hallados en Puente Genil. - PACMA

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha exigido este lunes al Gobierno de España conformado por PSOE y Sumar "que deje de mirar hacia otro lado ante la situación de los perros de caza, que continúan desprotegidos por la actual Ley de Protección Animal", tras la aparición de dos galgos muertos "hallados con signos de violencia" en Puente Genil (Córdoba).

Según ha informado Pacma en una nota, los cuerpos (macho y hembra) de ambos animales han sido hallados en la zona de La Carraca, en la calle Boliche, detrás del colegio Ramiro de Maeztu, y ha sido la protectora La Guarida la que "recibió el aviso de que alguien los había tirado" allí, dándose la circunstancia de que "ninguno de los dos animales tenía microchip identificativo", mientras que "la hembra presentaba una herida y un fuerte golpe en el pecho" y "el macho tenía sangre en la boca".

A juicio de Pacma, "no se trata de un caso aislado, sino de una consecuencia directa de la exclusión de los perros utilizados en la actividad cinegética de una protección efectiva", pues los galgos "siguen siendo una de las razas más castigadas en España, especialmente al finalizar la temporada cinegética, como acaba de ocurrir a comienzos de febrero", y "la legislación estatal no ha garantizado mecanismos reales que eviten su abandono y maltrato".

Ante la aparición de los cadáveres de estos dos perros, Pacma ha pedido "participación ciudadana para hallar al responsable de los hechos", solicitando que "cualquier persona que pueda tener pistas sobre lo ocurrido que se ponga en contacto con el Seprona o la protectora La Guarida".