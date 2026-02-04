Pacma pide a la Junta de Andalucía que incluya a refugios de animales en el Plan Territorial de Emergencias

Archivo - Refugio de animales de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA. - Archivo

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido Animalista Pacma ha solicitado este miércoles a la Junta de Andalucía que los refugios y santuarios de animales sean incluidos "de forma expresa" en el Plan Territorial de Emergencias de la comunidad tras "la grave situación provocada por las lluvias torrenciales", que han obligado a adoptar medidas excepcionales como la suspensión de las clases.

La formación política subraya en una nota de prensa que "este tipo de decisiones ponen de manifiesto la magnitud del riesgo existente", pero critican que, "pese a ello, los espacios que albergan animales continúan sin estar contemplados en los protocolos oficiales de emergencia".

Explica que se necesita elaborar un mapa en el que todos estos emplazamientos estén localizados bajo el conocimiento de las autoridades locales, "especialmente porque muchos de ellos están ubicados en zonas rurales y vulnerables a inundaciones". Por ello, reclama que estos centros estén previamente registrados y contemplados en los planes de actuación, de manera que "se pueda coordinar su evacuación o rescate con la misma previsión que se aplica a otros espacios".

El partido recuerda que en estos lugares se concentran cientos de animales que "dependen completamente" de las personas que los cuidan y que, sin apoyo institucional, "quedan en una situación de extrema vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos, cada vez más acentuados".

El presidente de Pacma, Javier Luna, señala que "la Protección Civil no puede seguir dejando fuera a los animales" y exige a la Junta de Andalucía una "planificación responsable" que garantice que refugios y santuarios estén localizados y contemplados en los dispositivos de emergencia para evitar "tragedias previsibles".