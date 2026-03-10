El Palacio de Viana de Córdoba acogerá dos representaciones de teatro infantil en Semana Santa

Una representación para público infantil en el Palacio de Viana de Córdoba. - FUNDACIÓN KUTXABANK

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el marco de su programación cultural, la Fundación Kutxabank ha organizado la celebración en el Palacio de Viana de Córdoba de dos representaciones de teatro infantil para la próxima Semana Santa, en concreto de la obra 'El baúl de las fábulas', el martes 31 de marzo, y de 'Rosita y el calcetín desparejado', el miércoles 1 de abril.

Según ha informado la Fundación Kutxabank en una nota, las actividades se desarrollarán coincidiendo con las vacaciones escolares y, en ambos casos, tendrán lugar a las 12,00 horas en el Salón de Tapices del histórico monumento. Las animaciones culturales son de carácter gratuito, hasta completar aforo, para niños de edades comprendidas entre los cuatro y los 12 años.

El horario de apertura del Palacio de Viana durante la próxima Semana Santa será de 10,00 a 19,00 horas el Martes Santo, el Miércoles Santo y el Sábado Santo, mientras que el Lunes Santo, el Lunes de Pascua, el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección abrirá entre las 10,00 y las 15,00 horas, permaneciendo cerrado el Viernes Santo.