El Palacio de Viana de Córdoba celebra unas jornadas de puertas abiertas por el Festival de Flora

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde mañana viernes 16 de octubre y hasta el próximo miércoles 22 de octubre, el Palacio de Viana de Córdoba celebra unas jornadas de puertas abiertas con motivo de la celebración en la capital cordobesa del Festival de Flora, en el que la Fundación Cajasur toma parte de forma activa y que respalda.

Según ha informado en una nota la Fundación Cajasur, de esta manera, todos los cordobeses y turistas que se acerquen durante los días indicados podrán visitar los patios, el jardín, las caballerizas y la zona institucional del Palacio de Viana de forma gratuita, gracias a la celebración del Festival Flora en la ciudad.

La Fundación Cajasur participa en la edición de este año de dicho certamen floral con la instalación en el Patio de Columnas del Palacio de Viana de la recreación y montaje del brasileño Wagner Kreusch y su obra 'Río flotante'. El horario de visitas a Viana será de forma ininterrumpida todos los días desde las 11,00 hasta las 20,00 horas.