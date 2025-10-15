Sánchez no ve "decente" el silencio de Feijóo ante la crisis de los cribados de cáncer en Andalucía: "No ha dicho nada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su silencio ante la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía durante su 'cara a cara' en la sesión de control del Congreso de los Diputados.

En su turno de cierre, Sánchez ha reprochado a Feijóo que lo que "no es decente" es que no haya "dicho nada" después de haber escuchado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres para no alarmarlas y crearles ansiedad".

Hace siete días el jefe del Ejecutivo también cargó en el Congreso contra el líder nacional del PP por las "mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos" en Andalucía, que atribuyó a que las comunidades gobernadas por el PP "defienden los intereses de la sanidad privada".

"Nosotros hemos aumentado en estos siete años en un 45% la inversión en sanidad pública, ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos. Eso es lo que hacen ustedes, defender los intereses de la sanidad privada", dijo entonces Sánchez.