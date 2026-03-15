El Parlamento andaluz activa una herramienta para que los grupos puedan presentar sus iniciativas vía telemática

Archivo - Portavoces de los grupos Por Andalucía, Mixto-Adelante Andalucía y Socialista presentan una iniciativa en el Registro del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha dado 'luz verde' como "modalidad válida y ordinaria para la presentación directa de iniciativas parlamentarias en el Registro General" de la institución, "a efectos de su admisión a trámite, la realizada en formato digital, por vía telemática", mediante la herramienta denominada 'aGruPa'.

Así se recoge en un acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento el pasado miércoles, 11 de marzo, consultado por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial de la Cámara, que surtirá efectos a partir del próximo día 20, y en el que se aclara que "la presentación de iniciativas parlamentarias por vía telemática se regirá por lo dispuesto en las Normas de administración electrónica en el Parlamento de Andalucía, aprobadas por acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19 de mayo de 2020".

Además, la Mesa acordó el pasado miércoles aprobar una serie de "prácticas de certificación de la infraestructura de clave pública interna del Parlamento de Andalucía" incluidas en un anexo del acuerdo, como "medio válido para la firma electrónica de las iniciativas parlamentarias".

En virtud de este acuerdo, "los documentos correspondientes a iniciativas parlamentarias, firmados electrónicamente mediante los certificados emitidos por el Parlamento de Andalucía a tal fin, solo podrán ser presentados en el Registro electrónico por los diputados y diputadas y por el personal autorizado por el correspondiente grupo parlamentario para ello".

Además, el órgano de gobierno del Parlamento ha acordado que las iniciativas registradas a través de la herramienta electrónica 'aGruPa' "se considerarán presentadas en la fecha y hora en que el diputado o diputada o la persona autorizada por el grupo parlamentario a tal fin proceda correctamente a su envío".

"Una vez enviadas las iniciativas, se proporcionará a la persona remitente información sobre la fecha y hora de presentación de las iniciativas, así como una copia del documento electrónico presentado con el sello de registro, que contendrá fecha, hora y código de asiento del registro de entrada", aclara el mismo acuerdo de esta semana.

La Mesa, en todo caso, ha acordado también "continuar admitiendo como válida, transitoriamente, la tradicional presentación en papel de las iniciativas parlamentarias en el Registro General" de la Cámara, y mientras determina "el momento en que la vía telemática se convertirá en el único instrumento válido para la presentación de iniciativas parlamentarias en el Registro" de la institución.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La herramienta 'aGruPa' se enmarca en el Plan de Transformación Digital del Parlamento, y, según se puede leer en el mismo acuerdo de la Mesa, "rebasa la medida de una mera herramienta para comunicar iniciativas al Registro General de la Cámara, puesto que constituye un auténtico gestor electrónico de las iniciativas de los grupos parlamentarios, dotado, además, de un grado de versatilidad suficiente para que cada grupo lo adapte a sus propias preferencias y prácticas en lo relativo a archivo, ordenación y manejo de sus iniciativas".

Además, el acuerdo de la Mesa destaca que esta herramienta "permite redactar las iniciativas sobre la base de plantillas, que los grupos pueden adaptar, lo que facilitará el trabajo del personal de los grupos parlamentarios y añadirá seguridad jurídica con vistas a la calificación y admisión de aquellas".

El mismo documento aclara que ya se han celebrado "sesiones de formación con el personal de los grupos parlamentarios sobre el uso" de esta herramienta y se han realizado "los ensayos oportunos", por lo que el acuerdo de la Mesa que surtirá efectos desde el día 20 de marzo "marca el momento de inicio de la utilización de esta herramienta por los grupos parlamentarios".

"Se trata de un verdadero hito en el curso de la práctica del Parlamento de Andalucía, puesto que se inicia el camino que debe conducir, en un futuro no muy lejano, a la sustitución del uso del papel en la presentación y gestión de las iniciativas por el empleo de medios telemáticos y archivos electrónicos basados en plantillas a tal fin", se pone de relieve en el referido acuerdo de la Mesa.

Al hilo, desde el órgano de gobierno de la Cámara valoran que el Parlamento de Andalucía se incorpora con la citada herramienta "a la dinámica de uso de medios electrónicos para la gestión y presentación de iniciativas que se está extendiendo en las demás Cámaras autonómicas, siguiendo la estela trazada por las administraciones públicas de digitalización en la relación con las personas y entidades usuarias de los servicios que prestan".

También destacan que la herramienta 'aGruPa' "permite el empleo de un sistema de registro masivo de iniciativas similar al aplicado con ocasión de la presentación de las enmiendas parciales al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026".