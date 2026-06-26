El Parlamento andaluz habilita "todos los lunes que sean necesarios" para celebrar debates de investidura

Imagen de la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado "habilitar todos los lunes que resulten necesarios a los solos efectos de la celebración de los debates de investidura del presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, previstos en el artículo 138" del Reglamento de la Cámara autonómica.

Así figura en un acuerdo, consultado por Europa Press, adoptado por la Mesa del Parlamento el pasado miércoles, 24 de junio, el mismo día en el que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, finalizó la preceptiva ronda de consultas con los grupos parlamentarios previa a proponer a un candidato a la investidura como presidente de la Junta tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A ganó y obtuvo 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta.

Tras dicha ronda de consultas, el presidente del Parlamento propuso al líder del PP-A, Juanma Moreno, como candidato a la Presidencia de la Junta, así como que el debate de investidura se celebrara los próximos días 29 y 30 de junio, es decir, el lunes y martes de la semana que viene, como así ratificó posteriormente la Mesa con el visto bueno también de la Junta de Portavoces.

En este contexto, la Mesa del Parlamento acordó este pasado miércoles, 24 de junio, que "se habiliten los lunes que resulten necesarios a los efectos de la celebración del debate de investidura del presidente o presidenta de la Junta de Andalucía".

El acuerdo recuerda que entre las "principales" funciones del Parlamento andaluz figura la elección de "la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía", y defiende que, "atendiendo a la relevancia del proceso de investidura", resulta "necesario contribuir a su celebración y desarrollo de modo que no se vean limitadas temporalmente a los días comprendidos entre el martes y el viernes, ambos inclusive, de cada semana, como prevé el apartado 1 del artículo 68 del Reglamento del Parlamento de Andalucía".

Por este motivo, la Mesa del Parlamento ha acordado habilitar "los lunes que resulten necesarios" para celebrar debates de investidura como el que ya está convocado para la semana que viene, al que se someterá Juanma Moreno sin tener aún los votos garantizados para ser elegido el martes, 30 de junio, en la votación que se llevará a cabo y en la que requiere de una mayoría absoluta a favor de su candidatura para resultar investido como presidente de la Junta, cargo que ostenta en funciones desde la celebración de las pasadas elecciones autonómica del 17 de mayo.

Para lograr esa mayoría absoluta, PP-A y Vox --grupo que cuenta con 15 escaños-- mantienen negociaciones para un posible acuerdo de gobernabilidad que, por ahora, no se ha alcanzado, según ha confirmado este mismo viernes el propio Juanma Moreno en una atención a medios al asistir a la Saca de las Yeguas que se ha celebrado en la aldea almonteña de El Rocío.

De esta manera, cabe la posibilidad de que, como contempla el Reglamento del Parlamento, en próximas semanas se celebren más votaciones para decidir la posible investidura de Moreno si la primera no tiene éxito, y dentro de un plazo de dos meses desde la votación del 30 de junio, transcurrido el cual se disolvería la Cámara y se convocarían nuevas elecciones si no se ha investido presidente en ese periodo de tiempo.