El presidente de la CEA pide al nuevo Gobierno andaluz que se forme "sensatez" y que genere "certidumbre y estabilidad"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al recién reelegido presidente de la CEA, Javier González de Lara (i), durante la celebración de la asamblea general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). (Foto de - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha indicado este jueves que al nuevo Gobierno andaluz pendiente de conformarse tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo le pide, "sobre todo, sensatez", que es, en su opinión, "lo más importante en estos tiempos", en los que, según ha abundado, se necesita "un gobierno que genere confianza, certidumbre y estabilidad".

Así lo ha trasladado el presidente de la patronal andaluza en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, a menos de una semana de que se celebre en el Parlamento autonómico el debate de investidura al que se va a someter como candidato a la reelección como presidente de la Junta el líder del PP-A, Juanma Moreno.

Dado que el PP-A se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, actualmente hay abiertas negociaciones entre dicho partido y Vox para alcanzar un posible acuerdo de gobernabilidad que garantice la que sería le tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta desde la primera que logró en enero de 2019.

En este contexto, el presidente de la CEA ha defendido que la sociedad, "pero sobre todo las empresas", necesitan "certidumbre y estabilidad" para "crear empleo y cohesionar territorio, fijar población, impulsar talento, generar bienestar".

En esa línea, González de Lara ha señalado que "un gobierno tiene una gran influencia no ya sólo por lo que hace, sino por lo que deja hacer", y "debe generar confianza". Al respecto, ha valorado que "en estos últimos años" se ha "gozado de confianza en Andalucía, y ha habido una estabilidad que es muy importante".

"Creo que esa proximidad al mundo empresarial es fundamental, y le pedimos eso" al nuevo Gobierno andaluz que se forme "después de los acuerdos que se tengan que buscar o se consigan, que no lo sabemos", según ha apostillado el presidente de la CEA, que ha defendido que Andalucía debe seguir "progresando", porque tiene "todavía una diferencial con el resto de comunidades autónomas que es importante".

Así, ha manifestado que Andalucía no puede "perder el motor de impulso y, sobre todo", se debe tener "en cuenta la opinión de las empresas", ha agregado para finalizar.