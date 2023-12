El Parlamento aprueba la Carta de Servicio Público de la RTVA para el sexenio 2024-2029 con el único apoyo del PP-A

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con los únicos votos a favor del PP-A y el rechazo de los demás grupos parlamentarios, la Carta de Servicio Público de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para el sexenio 2024-2029.

El Consejo de Gobierno andaluz acordó el pasado 26 de septiembre trasladar al Parlamento su propuesta de Carta de Servicio Público para la RTVA con la finalidad de establecer las prioridades de actuación y las estrategias para la consecución de objetivos generales derivados del cumplimiento de los principios y de la función y misión de servicio público audiovisual autonómico de Andalucía establecido en el artículo 4 de la Ley 18/2007, según expuso la Junta en aquel momento.

Además, desde el Gobierno andaluz apuntaron que dicha Carta de Servicio Público tiene como objetivo "poner a disposición de la sociedad andaluza un avanzado servicio público digital audiovisual multimedia y multiplataforma moderno, ágil, útil y eficiente". En ese sentido, desde la Junta se resaltó que el servicio público digital audiovisual se prestará "conforme a parámetros de excelencia profesional y de máxima calidad técnica y argumental de sus contenidos, y estará determinado por la constante innovación tecnológica en las diferentes plataformas digitales".

Al término del debate ha intervenido ante el Pleno el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien ha dedicado palabras de agradecimiento "a todos los grupos" parlamentarios por su labor en relación a esta Carta, y ha considerado que, "independientemente de nuestras diferencias ideológicas", todos ellos quieren en Andalucía "una radio televisión pública del siglo XXI que preste el mejor servicio público a todos los andaluces".

En esa línea, ha apuntado que se ha realizado "un buen trabajo parlamentario" durante la tramitación de la Carta de Servicio Público y "se ha desarrollado una actividad importante por parte de los grupos para mejorar el documento inicial", el cual, según ha querido poner de relieve, había sido elaborado por los propios "profesionales" de la RTVA, quienes "mejor conocen" el sector, sin la intervención de "ningún político", según ha remarcado.

CON PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LA OPOSICIÓN

Sanz ha destacado que se han aceptado 24 propuestas de resolución de los grupos de la oposición, por lo que "no se puede decir que no ha habido diálogo" por parte del Gobierno andaluz para la elaboración de la Carta de Servicio Público para el sexenio 2024-2029, que ha tildado de "histórica porque desde 2010 no se aprobaba" una en el Parlamento andaluz, según ha destacado.

En concreto, la comisión de control de la RTVA del Parlamento sometió a votación en su reunión del pasado 28 de noviembre siete propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular en relación a la Carta de Servicio Público aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta, otras 42 del Grupo Socialista y 14 de Vox.

Entre dichas propuestas, la comisión aprobó las siete del PP-A --dos de ellas por unanimidad--, 18 del PSOE-A --seis de ellas por unanimidad-- y seis de Vox, la mitad de ellas con el apoyo unánime de los grupos.

Antonio Sanz ha defendido este jueves que la nueva Carta de Servicio Público es "un documento original, moderno y avanzado, basado en la tecnología digital audiovisual multiplataforma y comprometido con la cohesión social y territorial de Andalucía", ha expresado.

De igual modo, ha destacado que "hoy Canal Sur es pionera entre las televisiones públicas al ser la primera que se ha adaptado a los nuevos hábitos de consumo con su plataforma 'Canal Sur Más', o que ha aprobado una convocatoria pública para abrir las bolsas de trabajo externas, cosa que no se hacía hace 20 años y que va a cerrar su mejor año económicamente hablando de la última década", según ha puesto de relieve.

Por último, el consejero ha añadido que todos estos buenos resultados los refrenda la audiencia de Canal Sur, la segunda televisión autonómica más vista con los mejores datos de audiencia de los últimos doce años, según ha valorado.

PSOE-A DECLARA "ROTO" EL DIÁLOGO CON EL PP-A EN TORNO A LA RTVA

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez ha comenzado su intervención tachando de "absolutamente impresentable" que el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, no estuviera presente en ese momento en el Salón de Plenos mientras se debatía la Carta de Servicio Público, y ha considerado que esa ausencia es "un reflejo evidente" de cómo están administrando desde el Gobierno del PP-A la radio televisión pública andaluza, y de cómo dicho directivo "sólo se debe a las instrucciones políticas" de la Junta y del PP-A.

Además, el representante del PSOE-A ha reprochado al Gobierno del PP-A no haber "compartido con nadie" la formulación de la Carta, que ha calificado además de "absolutamente infumable", y le ha acusado de haber convertido Canal Sur en un medio de comunicación que "da vergüenza ajena", tras lo que ha pedido al consejero de la Presidencia que "considere roto el diálogo" entre el PP y el PSOE sobre la RTVA, porque los socialistas no quieren ser "cómplices" de una "estrategia de blanqueamiento" de la radio televisión andaluza actual.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Ricardo López, ha criticado que por parte de la Junta inviertan "más de 1.000 millones de euros" en la RTVA en las actuales "circunstancias" de dificultades económicas para una parte de la población, y ha reprochado al Gobierno del PP-A que considere "mucho más importante la máquina de propaganda" que invertir en otros servicios, así como que hayan diseñado la Carta de Servicio Público de la RTVA al modo "Juan Palomo", sin haber consultado "con ninguno de los grupos" parlamentarios, y ha preguntado entonces al consejero de la Presidencia "dónde está el diálogo" del que presume el Ejecutivo de Juanma Moreno.

La diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha tachado de "crítica" la situación actual de la RTVA, y ha lamentado que, "a pesar de las distintas demandas y denuncias" que ha presentado su grupo, "nada se ha hecho para contrarrestar" la realidad de una radio televisión pública "al servicio del Gobierno andaluz" y dedicada, en su opinión, a "dulcificar" la figura del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de su equipo de gobierno, y ha considerado que la Carta de Servicio Público objeto de debate está "vacía" y "protege" a la RTVA actual "no siendo valiente ni atajando los problemas de fondo" del ente público.

Frente a estas críticas, la parlamentaria del PP-A Auxiliadora Izquierdo ha defendido que con esta Carta de Servicio Público se promueve una RTVA "moderna y líder para los próximos años", y un modelo de transformación digital "para las televisiones autonómicas de toda España", además de que se ha confeccionado como "un documento rigurosamente profesional" que surge del seno del propio ente, de forma que "decir que 'no' a esta Carta es decir que 'no' a la RTVA", según ha sostenido la diputada 'popular', que ha destacado también que Canal Sur está logrando los "mejores datos de audiencia" de su historia, y que ha concluido rechazando "lecciones" del PSOE-A respecto a transparencia o contra la manipulación informativa.