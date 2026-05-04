El Parque de las Ciencias de Granada renovará las cubiertas del edificio Macroscopio para solventar deficiencias

Archivo - Visitantes en el Macroscopio del Parque de las Ciencias. Archivo. - PARQUE DE LAS CIENCIAS - Archivo

GRANADA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque de las Ciencias de Granada va a renovar las cubiertas del edificio Macroscopio, por donde se accede a la visita pública y que fue construido en 2008 como parte de la cuarta fase de ampliación del museo.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses, han salido a licitación por un importe estimado de 742.025 euros, y con ellas se pretenden resolver las deficiencias estructurales y de impermeabilización que se han detectado en la cubierta del edificio en las distintas inspecciones técnicas.

En el pliego de prescripciones técnicas, consultado por Europa Press, se alude concretamente a filtraciones de agua en zonas interiores; degradación de elementos estructurales; pérdida de aislamiento térmico y acústico y riesgo de desprendimientos y falta de garantías de seguridad.

Estas patologías comprometen la funcionalidad, la seguridad de los usuarios y la conservación del bien, por lo que es necesario llevar a cabo intervenciones en algunos casos con carácter integral.

El proyecto requerirá de la elaboración de las memorias técnicas o proyectos técnicos de renovación de tres de las cubiertas del edificio Macroscopio.

Tras el análisis de las necesidades del Parque de las Ciencias y de las diferentes tipologías de cubierta a renovar, con soluciones constructivas diferenciadas, se ha considerado adecuado dividir el contrato en tres lotes, correspondientes a cada una de esas tipologías.

El primero corresponde a la renovación de lucernarios; el segundo lote se refiere a la renovación y adecuación de la cubierta denominada 'Terraza Postesado' y el tercero a la renovación de placas de GRC en cubierta.

Desde el Parque de las Ciencias inciden en que el funcionamiento del museo no puede verse condicionado por la obra, por lo que las obras deberán acometerse fuera del horario de apertura.

El adjudicatario entregará, de hecho, al comienzo de la obra una planificación detallada de los trabajos a ejecutar para asegurar que no se interfiere en el ritmo normal de los servicios ordinarios del recinto.