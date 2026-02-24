La patronal de la privada y concertada andaluza se alía con Solutia para "liderar" la transformación educativa

CECE Andalucía y Solutia firman un convenio de colaboración en materia de digitalización. - CECE ANDALUCIA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

CECE Andalucía, patronal de la enseñanza privada y concertada en Andalucía, ha suscrito un convenio de colaboración con Grupo, empresa especializada en transformación digital, dispositivos e infraestructuras tecnológicas. Este acuerdo posiciona a Grupo Solutia como socio tecnológico de referencia de CECE Andalucía, ofreciendo a los centros un acompañamiento integral que abarca infraestructuras TIC, formación en competencia digital e inteligencia artificial, ciberseguridad, cumplimiento normativo y el diseño de espacios educativos innovadores.

La colaboración se articula en cuatro grandes ejes: transformación digital integral de los centros, formación y desarrollo de la competencia digital docente y la IA, servicios tecnológicos y ciberseguridad, y proyectos integrales de diseño de espacios educativos orientados a metodologías activas y aprendizaje colaborativo, tal como ha detallado CECE en una nota de prensa.

Gracias a este convenio, los centros asociados a CECE Andalucía podrán acceder a soluciones tecnológicas especializadas, programas de formación y servicios de consultoría para el "liderazgo" digital, la evaluación de la madurez digital y la integración ética y responsable de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

Además, el acuerdo recoge una estrategia conjunta de dinamización y comunicación, con jornadas formativas, webinars, eventos demostrativos y una comunidad digital activa que fomentará el intercambio de buenas prácticas entre centros. Para Grupo Solutia, este convenio "refuerza" el compromiso con la educación y con una "digitalización pedagógica, sostenible y alineada con las necesidades reales de los centros educativos".

Para CECE Andalucía, supone "un paso clave" en su objetivo de situar a sus centros asociados como "referentes" en innovación, calidad y uso responsable de la tecnología. El acuerdo tiene vigencia desde enero de 2026 y marca "el inicio de una colaboración a largo plazo orientada a generar un impacto real y sostenible en los centros educativos andaluces".

Con esta alianza, "CECE Andalucía continúa reforzando su red de acuerdos estratégicos orientados a apoyar a los centros en su avance hacia la innovación, la seguridad y la modernización de sus infraestructuras, fortaleciendo así su competitividad y capacidad de adaptación a los nuevos retos educativos".