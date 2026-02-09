Pedro Sánchez comprueba los daños provocados por la crecida del Guadalquivir en Villanueva de la Reina (Jaén)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende las explicaciones del alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, sobre las zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir. - C.G. - Europa Press

VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprobado este lunes los daños que ha provocado en Villanueva de la Reina (Jaén) el desbordamiento del río Guadalquivir como consecuencia de las borrascas que se vienen sucediendo en las últimas semanas.

Ha sido el alcalde, Blas Alves, junto al teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Francisco José Lozano, quien ha explicado la situación en el Ayuntamiento para, posteriormente, visitar las zonas más afectadas.

Un recorrido en el que también han participado, entre otros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, el presidente de la Diputación jiennense, Francisco Reyes, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín.

Durante la visita, el alcalde ha valorado el trabajo realizado por el Ayuntamiento, que ha conseguido mitigar las consecuencias del temporal en la zona, sobre todo en lo que al arroyo del Encantado se refiere: otro punto sensible que en años anteriores causaba importantes inundaciones, algo que no ha ocurrido esta vez, tras las obras ejecutadas en 2023 y con una segunda fase actualmente en ejecución.

Además, desde el Consistorio se ha agradecido la atención que las administraciones están prestando a la localidad y se ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los técnicos de la CHG ante una situación por la que se trabaja para tratar de volver a la normalidad lo antes posible.

Entre las infraestructuras municipales afectadas por la crecida en Villanueva de la Reina, se encuentran el Parque del Guadalquivir, el recinto ferial y el cementerio, que "permanece totalmente inaccesible". Lugares que, una vez el agua se retire, necesitarán tareas de reposición y reparación para poder volver a su estado anterior. También ha habido daños en infraestructuras agrarias y caminos rurales, especialmente en varios puntos de la campiña que requieren "actuaciones urgentes".

"A medida que el agua vaya bajando y se retiren lodos y barro, se irán evaluando los daños en el alumbrado público, saneamientos y otras infraestructuras", ha explicado a través de sus redes sociales el Consistorio, desde el que se ha agradecido "la colaboración, paciencia y responsabilidad de todos los vecinos y vecinas en estos momentos".